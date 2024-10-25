今年抵港郵輪的數目遠低於新加坡，高官就推說因為風季！其後政府表示，半年有33萬人次以郵輪出入境本港，較去年的22萬人次上升50%。咁即係話，啟德郵輪碼頭並非冇遊客啦！有立法會議員關注現時啟德郵輪碼頭只有出入境功能，商舖「5隻手指都數得晒」。政府就解釋，郵輪碼頭是大型基建而非商場，因此在不作大改動的情況下，難以加入大量消閒餐飲商店，但可考慮舉辦展覽活動。

高官思維就係同我哋啲小市民不一樣，郵輪碼頭辦展覽活動，究竟辦乜展覽可以吸引遊客？佢哋剛到埗，行程匆匆，斷估唔會想睇文物、畫展啩？通常啲遊客應該係想飲杯咖啡，歎吓香港地道小食，或者買吓紀念品、手信之類。可惜十舖九空，冷清寂靜如空山靈雨的境界，此時此刻，如果有間古色古香的茶館，有美女彈吓古琴，相信生意還是有的，總好過睇恐龍化石展覽吧？遊客中有幾多人對考古有興趣？

講開又講，政府計劃於灣仔北海濱用地，動用約6億至7億元興建大型建設計劃展館，展乜咁大陣仗？原來係介紹北部都會區及交椅洲人工島。根據發展局提交嘅文件，展館選址舊分域碼頭、演藝學院對面，地盤面積約5,000平方米，初步建議樓高3至4層，總樓面面積約8,000至一萬平方米。不少議員對選址和撥款申請安排有保留，亦有論者指中環大會堂旁已有「展城館」，政府喺財赤嚴重下，本應節流才是，何必嘥啲咁無謂或不必要嘅錢，再於灣仔昂貴地段建大型新館，豈非疊床架屋多此一館？除了好大喜功、做大嘥鬼外，實在令人百思不得其解，唔通又將「無處不旅遊」來個華麗轉身，變成「無處不展覽」？你估個個鍾意睇展覽咩！