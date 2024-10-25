中國香港代表隊在巴黎奧運取得佳績，啟德體育園即將啟用，新一年度《施政報告》提出要將香港建設成國際體育盛事之都，具體措施包括優化精英運動員及教練培訓制度、改革體育總會管治、引入體育仲裁機制，以及發展體育產業主場經濟等，標誌着香港「體育五化」政策中的精英化、盛事化、專業化和產業化已漸上軌道，初見成績。

然而，筆者過去多次指出，香港在推動體育普及化方面，予人不進則退的感覺，尤其是青少年的參與情況。根據港大研究，香港中小學生的運動量嚴重不足，每日平均運動時數不及世衞標準一半。原因不外乎功課及考試壓力，沉迷上網及打機，還有各類STEM教育、遊學團及其他課外活動要兼顧，每周僅餘兩節的體育堂往往會被犧牲。許多學生去到大學、高中以至在初中階段，便自行或在家長壓力下放棄運動。

所謂動則生陽，意味着運動能激發陽氣的產生。陽氣，代表着活力、精力與正向的力量。當我們投入各種形式的運動時，身體的氣血得以流暢運行，心肺功能得到增強，肌肉變得更加強健。例如跳繩、跑步、騎車、游泳、打球等有氧運動，能促使身體氣血暢通，加速體內廢物排泄，促進新陳代謝。此外，在運動的過程中，交感神經興奮，多巴胺分泌增加，我們會體驗到幸福和愉悅的感覺。這種「快樂激素」排解了壓力和壞情緒，讓我們充滿活力地面對生活挑戰。研究顯示，運動可使一個人的工作效率提升15%，讓人在學習能力、精神狀態和抗壓能力等方面都顯著提高。尤其青少年正經歷成長中的身心變化，多做運動除了有助強身健體，對於增強其精神健康、正面導向、團隊精神，以至社交能力和網絡都有裨益。

今年《施政報告》建議強化「全校園健康計劃」，為每間學校建議針對性的校本措施，以改善體能活動和飲食等安排，提升學生身心健康，非常值得支持。而要讓學生擁有健康生活，單靠學校的力量並不足夠，還須家長和社會配合。學生要克己自律，愛護自己和他人；學校須提供全面的課程和學習機會，幫助學生掌握有關健康生活的知識和技能，以建立正確的生活態度和培養良好的生活習慣；家長應配合學校的學與教活動，成為教師的教育夥伴；社會要營造良好的氣氛，提倡健康的生活習慣。

內地許多學校在開學第一周以至第一個月設有學生軍訓計劃，特別是廣西狼兵軍訓模式，受到不少家長歡迎。學生軍訓是一種感受和體驗，除了可增強體能和抗壓能力，更能培養學生循規自律、吃苦耐勞和愛國愛港的精神。《基本法》規定港人毋須亦不能參軍，但現時不少香港家長都會趁學校長假期，自掏腰包送子女進入本地或內地的大小軍事體驗營，反映類似活動有一定市場，政府可加以推動。