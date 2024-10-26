中東局勢持續惡化，以色列已在加薩屠殺逾4萬名巴人，但殺戮未止，又在黎巴嫩複製加薩暴行，日日狂轟濫炸，炸的都是平民住房、難民營、學校、醫院，藉口又是有真主黨在裏頭，跟加薩屠城藉口一模一樣。稍有血性的人都不忍直視平民苦況，只有美國繼續盲撐。

在美國助紂為虐之下，中國是和平締造者的形象更加鮮明。以巴戰爭爆發前，北京牽頭讓沙特和伊朗放下世仇和成見握手言和，令美國為首的西方國家大為震驚。美國隨即拉攏沙特跟以色列建交，冀藉此破解北京在中東的影響力，本來已見眉目，但以巴戰爭隨即爆發，以色列屠殺巴人激起回教國家民憤，沙特明言不可能跟以色列建交。

形勢繼續朝美國所希望的反方向走。最近傳出消息，伊朗和沙特將破天荒攜手在紅海聯合軍演，而且是沙特主動向伊朗提出。軍演意味兩國某些軍事機密有機會共享，本來兩國也沒有這麼快「打開心扉」，但在美國助紂為虐、以色列殘暴不仁之下，整個阿拉伯世界都有危機感，由是加速了沙伊兩國合作。眾所周知，什葉派主導的伊朗，與遜尼派主導的沙特阿拉伯，長期以來被視為地區對手，一度於2016年斷交。美國一直借助宗教仇恨和矛盾，在阿拉伯世界挑撥離間，以收控制和漁利之效。殊不知一個失控的以色列，將美國在中東布局數十年的心血白費。

中國一直在中東擔起勸和促談的角色，無奈在當地沒有軍事實力，也就沒有太多影響力。現在好了，美以狼狽為奸，濫殺無辜，終於讓外界看清楚誰才是中東的破壞者。美國立心不良，愈想操縱世界，世界愈不容它操縱，中國在國際的影響力反而與日俱增。