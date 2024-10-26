曾經有一種講法，說中國大陸要收復台灣，不一定要攻佔全島，只消封鎖台海，禁止物資進出，使全台軍民難以為繼，就可不戰而屈人之兵。筆者曾作理性分析，認為上述方法不可行。近日台灣軍方終於表態，國防部長顧立雄指出，封鎖台海就代表進入作戰狀態，台軍已擬定好應對方案。

單純用封鎖方式，以避免兩岸全面戰爭，這種構思之所以不可行，是因為在情理上說不通。解放軍包圍台灣一天、半天還可以，假如圍堵三、五天，全島對外往來全面切斷，民眾定然按捺不住，就算台軍本來是畏葸不敢戰，但亦會受到島內的輿論壓力，說養兵千日，豈能一天也用不了？到其時，台灣軍隊只能全面出動，嘗試突破封鎖，甚至會大聲疾呼，請求美西方國家派兵來援。

尤有甚者，台軍或許還會發射導彈，攻擊中國大陸沿岸城市，兩岸戰爭便會全面爆發。若然沒有烏克蘭的例子在前，可能還有一絲希望，台灣人會選擇不戰而降，但是俄羅斯與烏克蘭的戰爭爆發後，全世界目睹烏克蘭人在劣勢下仍堅持作戰，既然如此，套用一個廣東俗語：「我冇理由咁衰仔㗎！」面對解放軍大兵壓境，又豈能就此認栽呢？因此，我相信台灣軍隊一定會應戰，所以解放軍真要動手，大抵不會採用包圍戰，而會選用閃電戰。

假如解放軍攻台用上閃電戰，以台灣軍隊目前的表現，就委實是糟糕透頂了！早前，解放軍突然舉行「聯合利劍-2024B」的圍島軍事演習，整個過程不過是十多小時。當時台軍作緊急應對，但你知道由召集兵員到進入備戰狀態，合共用了多長時間嗎？答案是9小時。如果解放軍動真格，發動起閃電戰，恐怕台島早已失陷了。