台灣經濟部研擬再生能源發展條例部分條文修正草案，規定新造建築物若非光照不足、廟宇、國安相關等免除對象，起造人未依規定種光電將挨罰。若未依規定設光電，建築物所有權人沒善盡維護管理，光電等設備需適當拆除或回收，違者可開罰30萬元到150萬元新台幣罰鍰，且可連續罰。

這種修法方向只給人一種感想，那就是民進黨真的搶錢搶瘋了！

電力供應問題在台灣日益嚴重，明年核三廠退役後，台灣將進入「無核家園」時代，然而風光熱水等綠能發電至今佔比極低，導致台灣白天超過八成以上仰賴火力發電，夜間更高達九成五以上需靠火力。面對這種極端傾斜的發電結構，民進黨想出的唯一解方，居然就是全民大種電，強迫所有新建築物設置太陽能板，為民進黨錯誤的能源政策買單。

沒有人反對發展綠能，但是綠能必須隨着技術演變漸進發展，而不是揠苗助長地用割韭菜的方式強迫民眾幫政府出錢。而更令人憂心的是，美國方面研究，太陽能電廠會產生熱島效應，造成環境劇烈變化；台灣南部民進黨執政縣市大規模種電，已引起農漁民強烈反彈。而在都市內廣建太陽能板會造成甚麼樣的影響？目前根本沒有可靠的相關研究，若因此產生嚴重後果，請問到底誰要扛起這個責任？

何況，全世界公認太陽能技術最先進、價格最便宜的就是大陸，但強調「抗中保台」的民進黨早就把大陸製的光電產品排除在外，而台灣製造幾乎全由民進黨金主把持。結果必然就是民眾被迫要用昂貴得多的價錢，犧牲居家環境品質甚至子孫的未來，換得綠友友鈔票數到手軟。

俗話說「前人種樹，後人乘涼」，但若換成「前人種電」，唯一的結局就是後人買單！