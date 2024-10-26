印尼新總統普拉伯沃宣誓就任後，雄心勃勃地提出要為該國在國際舞台上尋求更突出的地位。普拉伯沃絕對有底氣說出這番話，論國土面積，印尼是東盟最大國家，面積相當於日本的5倍；論人口，印尼在世界排名第4；論資源，印尼盛產石油、天然氣、橡膠和木材，鎳儲量更為全球最高。無論從哪個方面來看，印尼都是舉足輕重的國家。

但印尼多年來一直無法利用這些得天獨厚的自然條件崛起成為大國，反而在經濟發展方面落後於其他東南亞國家。根據國際貨幣基金組織的數據顯示，雖然近10年印尼經濟增長迅速，可是人均國內生產總值只有5,000多美元，在東盟內部僅排第5位。箇中原因，除了涉及國內政治，也和印尼獨特的地理環境有關。

印尼位處3個構造板塊的斷層線上，經常發生自然災害，例如海嘯、地震、火山爆發甚至森林火災。每次出現天災，都會給印尼造成巨大的人命財產損失，最嚴重的一次應是2004年的南亞海嘯，有逾20萬印尼民眾死亡或失蹤。印尼政府事後要疲於奔命地重建社區，阻礙了該國發展為大國的步伐。

印尼面臨的另一個困難，是它擁有一萬多座島嶼。雖然印尼因此享有「千島之國」美譽，堪稱全球最大的群島之國，可是各島保持四分五裂的狀態，雜亂無章，客觀上決定了它很難被管理得好。

在此情況下，印尼要強大，一定要有一個傑出的領導人，而且這人需要佔據絕對主導地位，才能保證整個國家的凝聚力。印尼前任總統維多多卸任後，影響力仍然很大，兒子更是本屆政府的副總統。目前普拉伯沃與維多多關係良好，不過政壇沒有永遠的朋友，若雙方像現任菲律賓正副總統突然關係決裂，印尼前景就堪虞了。