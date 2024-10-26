內地官媒稱，中國和巴西聯合發表了「六點共識」，會同有關「全球南方」國家發起了烏克蘭危機「和平之友」小組，要推動局勢盡快緩和，為實現政治解決鋪平道路。俄羅斯總統普京也表示，很多金磚國家成員國都支持中國和巴西提出的倡議，「我們也感謝我們的合作夥伴關注這一衝突並尋找解決方案。」然而世局總是不確定，而且變得愈來愈複雜，以哈戰事如是，俄烏戰事亦如是！

美國周三首次確認北韓已派遣3,000名士兵到俄羅斯，可能準備參與俄烏戰爭，警告任何被調遣攻打烏軍的北韓士兵，將會成為烏軍的合法攻擊目標。南韓國家情報院披露更多北韓派兵到俄國的詳情，指到12月左右規模將增至一萬多人，研判北韓可能儲備最多3個月的戰備物資。正在意大利出席七國集團（G7）防長會議的美國防長奧斯汀亦發聲明，指有證據顯示北韓已派兵進入俄羅斯，具體目的有待觀察，如果參與攻擊烏克蘭，那將是非常嚴重的問題，不但影響歐洲，也將影響印太地區。一時之間，北韓派兵參與俄烏戰事成為焦點。

然而，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃，批評西方發放北韓向俄國派兵的假新聞。她指最先由烏克蘭媒體報道此事，然後是南韓情報部門，之後到北約秘書長與南韓總統通電話，俄方認為韓方不應與基輔同流合污。究竟真相如何？依家各有各說，尤其北韓與南韓絕交力度空前，也就難怪南韓國家情報院的研判加多幾錢肉緊！

白羅斯總統盧卡申科直斥對俄國的指控係「垃圾」，指以普京的性格，永遠不會試圖說服其他國家參與俄國對烏克蘭的特別軍事行動！盧卡申科不愧是普京的知心友，深明普京這硬漢有其做人的態度！