娛圈單打：闔家剷泥齊種樹　男神隱居樂逍遙

「闔家剷泥齊種樹，汝家池塘多鮫魚」！呢種歸園田居嘅生活究竟有幾爽，男神金城武家陣就話你知！話說金城武消失幕前都有好幾年時間，佢又真係做到神隱不露面，彷彿對名利場毫不留戀，粉絲都好想知道男神安好否？

嗱，金城武嘅恩師、台灣創作人陳昇就爆料，話愛徒回歸田園耕田去，仲話種花種草、種田種樹一直係愛徒最想做嘅事，作為師傅都好羨慕喎！嘩，咁靚仔嘅耕田佬，猶如漆黑中嘅螢火蟲，粉絲都好希望一睹男神剷泥種樹嘅風采！

話時話，金城武一向予人非一般明星嘅感覺，私生活極為低調。日媒揭露，男神同家人一直住喺沖繩一幢三層高豪宅，當地人都知道這是「金城武的家」，但近日不知乜嘢原因，以二億日圓放售。神隱期間，又傳出佢跟日本美女主播結婚嘅消息。但賣樓又好，娶妻又好，統統遭經理人公司否認。

男神行蹤成謎，粉絲狂敲碗要求出山，偏偏男神不為所動。外界就好關注，由麥浚龍執導、集齊多名影帝主演、拍咗足足7年、仲勁過王家衛嘅電影《風林火山》，傳聞明年初上映，有份拍攝嘅金城武會唔會來港宣傳呢？嗚呀，好期待呀！

講番男神個性低調，外界對其私生活所知不多，由於長期單身，於是又有好事之徒懷疑佢係基嘅！其實盤點金城武出道以來嘅緋聞，數量絕對唔少，包括台灣女星林葉亭被指為初戀情人，咸豐年前又傳出佢同吳奇隆力爭楊采妮。但無可否認，呢啲緋聞都係年輕時候傳出，近十年八載，男神連一張約會照都未曾被狗仔隊拍下，真係好神秘呀！