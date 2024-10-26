正論：又見豬殼隨地放　文明都市剩幾何

香港號稱文明城市，其實名不副實，單講衞生一環，不僅鼠患不絕，部分人對衞生的意識也是非常薄弱。就以街市處理新鮮豬殼為例，早在數年前，本報已揭發有檔販將豬殼隨地亂放，引來群鼠狂噬，震驚全城，結果陋習至今不改，又有街市檔販被踢爆重複犯錯。

本報接獲投訴，指藍田啟田邨一肉檔懶理食環署要求，任由員工將多個豬殼隨意放置地上，穿上水鞋的員工更不時腳踩豬殼，絲毫沒有覺得不妥。試想想，有關員工穿着水鞋在街市行走，肯定也會進入公廁解手，水鞋有多麼污穢，不用細想也知道。豬殼放在血水橫流的地上本已不妥，還要被人任踩，之後若無其事將豬肉賣給顧客，真是要多惡心，就有多惡心。

很明顯，豬殼隨意亂放並非個別例子，從本報一次又一次圖文並茂報道，已知這是行內不成文慣例，最大原因是貪方便、不理好醜只求就手。若同樣情況放諸二、三十年前，市民可能見怪不怪，惟時移世易，市民的衞生意識大大提高，尤其經過疫情洗禮，更是講究清潔和消毒，偏偏業界陋習不改，隨時又招來群鼠開餐，導致市民病從口入。食環署作為監管及執法部門，絕對有權有責要求業界提升衞生意識，對違例商戶加強檢控。偏偏事與願違，每次都是傳媒揭發、市民投訴，署方始後知後覺做騷，今次也不例外。署方接獲本報轉介後，施施然派員巡查和教育檔販，最終無人被檢控。

時代不斷進步，業界再也不能馬虎了事。當的士行業亂象太多，港府也要引入的士司機扣分制，的士業界也要成立車隊確保服務質素，為何本港處理食物以至從事飲食的從業員，依然拒絕與時並進，提高衞生意識？除了處理新鮮豬殼有欠文明，餐飲業的亂象同樣令人不忍卒睹。只要大家外出用膳，不難發現食肆的碗筷油淋淋，清洗並不乾淨，甚至食物夾雜煙頭、毛髮也是時有所聞，而且不管是街頭小店，還是連鎖集團，一樣有這樣的情況發生，部分從業員甚至覺得這是天經地義的事，令消費者氣結。

上樑不正下樑歪，負責監管的衞生部門何嘗不是求求其其、敷衍塞責？就以現屆政府推出的打擊衞生黑點計劃為例，搞的時候風風火火，做的時候沸沸揚揚，但一陣風過後即打回原形。早前才有議員踢爆，衞生黑點死灰復燃，垃圾堆得比人更高；甚至老鼠繼續肆虐，居民不得安寧；至於食肆驚現鼠蹤，更如同家常便飯。上月又有一名六旬婦人感染大鼠戊肝，香港至今依然是全球最多感染個案的地區。自稱文明先進，事實卻如此不堪，若這樣都不算是恥辱，甚麼才是？

誠然，移風易俗需要時間，但關鍵在於港府能否雷厲風行。若然官員真的以民為本，有法必依，不可能放任街市肉檔胡亂處理豬殼，不可能任由食肆污糟邋遢，更不可能讓香港淪為老鼠樂園。食環署必須認真監管及執法，否則文明衞生便無從談起。