世界視線：華府機密外洩　牽制以伊衝突

即時通訊軟件Telegram一個名為「中東觀察家」的親伊朗帳號，於10月15至16日，陸續公開聲稱來自美國情報圈的最高機密文件，當中描述了以色列正在籌備對伊朗10月1日導彈襲擊的報復行動。據估計，其中一份文件來自國家地理空間情報局（National Geospatial Intelligence Agency），提到以色列正在運送彈藥；另一份則來自國家安全局（National Security Agency），描述以色列空軍及導彈演練。文件亦提到美方相信以色列不打算動用核武攻擊伊朗。

美國官方表示事態嚴重，可能是洩密，或是最高機密被黑客入侵盜竊，會全面調查。然而，兩個美國重要的情報機構同時機密外洩，實在令人費解。有分析指出，能接觸這類最高機密的人不多於300人。一些有資深情報工作經驗的軍政評論家則認為，最有可能是美國政府故弄玄虛洩密，另一絕無僅有的可能性，是有國家高層冒極大風險當吹哨人。

如果從「誰是洩密最大得益者」的角度探索，明顯看到是拜登政府，它可藉此達到一石三鳥的目的。首先是揭開以色列的軍事機密肚皮，說明以色列襲擊伊朗會有甚麼手段，足以提示伊朗可以有甚麼對策以減少傷亡和破壞，令一直囂張的內塔尼亞胡政府投鼠忌器。其實這也是賣一個人情給伊朗，受襲後亦應買美國的帳，不要瘋狂報復和升級戰事，否則美國也會被迫出手幫助以色列。

其次，美國提到沒有迹象顯示以色列會核攻擊伊朗，這等於暗示以色列確實擁有核武，警告伊朗若猛烈攻擊以色列，有機會招致內塔尼亞胡政府動用核武，到時候伊朗人民就會成為核爆的受害者。

最後就是顯示美國的情報能力，無論對親密友邦如以色列，或全面敵對的伊朗，都對其軍事及社會狀況有極充分的掌握，也明顯有能力操控制衡一切，故以伊兩國都應「深明大義」，不要把中東戰爭升級，成為消耗美國軍力及經濟利益的推手，否則只會自招橫禍。

若華府今次真的是自導自演洩密事件，則完全表現出它以美國霸權及切身利益為核心的策略，對友邦及敵國都有操控及擺布的實力！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻