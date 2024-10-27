正論：開口閉口幸福感　屋邨百冇徒傷感

現屆政府予人最深刻的觀感，就是官員個個舌粲蓮花，除了「反駁隊」上身，講得最多就是「幸福感」。最近房屋局局長揚言，要在各大公屋推動「共築幸福」計劃，讓居民從「小設計」感受「大變化」，安居樂業。話無疑說得動聽，但一項最新調查指出，公屋居民對屋邨街市的滿意度評分為不合格，以10分為滿分，最低分的街市只有一分多一點，幸福感真可謂無從談起。

有組織就全港逾40個屋邨街市及在網上進行問卷調查，受訪的公屋居民整體對屋邨街市的滿意度為4.3分，未達合格分數；麗瑤邨及長青邨街市得分最低，分別只有1.7分及1.2分；最高分的皇后山邨和荔景邨街市，亦不過得5.3分和5.2分，僅僅合格。受訪者大都認為屋邨街市物價偏高，比食環署街市更貴；「十室九空」、「選擇少」亦是普遍觀感；另有街市檔口沒有被正確使用，包括疑把檔位用作倉庫，以及營業時間過短等。一言以蔽之，「百冇」、「貴」恰恰是屋邨街市的最主要寫照。

這些屋邨大都樓齡偏高，有不少長者居住，正因為街市「百冇」和物價高昂，往往要長途跋涉到較遠的街市買餸，對行動不便的長者來說苦不堪言。也有街坊批評，房委會管理馬虎，將街市外判便甚麼也不理，出租率不理想，甚至有人將舖位當成儲物倉也闊佬懶理，管理公司亦不會想辦法提高競爭力，令這些街市益發死氣沉沉。

事實上，本報素有先見之明，月前已有報道多個政府街市十室九空拍烏蠅，早就應該改變用途，無謂要珍貴的土地資源白白浪費。此外，房委會管理街市不善也是早有前科。早前房委會罕有捱告，承租商因為葵涌街市長期水浸、冷氣設施損壞，甚至有糞水湧入，批評房委會維修不力導致商戶生意受損，入稟高院起訴違約及要求賠償，反映房委會敷衍塞責的冰山一角。

撇開公屋這部分不談，就說港官不斷吹噓的過渡屋和簡約公屋，不僅數量只是杯水車薪，這些房屋更往往因為地點偏遠，質素參差，交通和生活配套不全，而令劏房戶卻步。即使位處市區，例如啟德的過渡屋，入伙不久便被投訴水管和牆身嚴重漏水，引發怨聲載道，足見政府由設計到監管皆完全不到位。由此可見，要讓港人居住有幸福感，不是靠把口吹的，而是要身體力行，落到實處。試想想，居民對屋邨街市滿意度偏低，連合格分數也拿不到，「冇啖好食」還談何幸福感？連棲身之處也蓉蓉爛爛漏水發霉，還談何安居樂業？

最近港府又將簡樸房掛在嘴邊，煞有介事要取締劣質劏房，卻明言不可能將所有被取締的劏房戶安置上樓。外界早就質疑，這樣做只會令劏房租金持續攀升，同時將最貧困的劏房戶趕去瞓街。更不必說，簡樸房面積只有8平方米，與住得有尊嚴的距離依然極為遙遠。

在反對派絕迹的當下，高官個個能說會道，自我感覺良好，但能說會道是否等於政府有為？還是那句老話：「為政不在多言，顧力行何如耳」！