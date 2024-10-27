近年來，海內外都曾說21世紀是中國的世紀。中國作為歐美的生產加工地，在改革開放的40多年一躍而成全球第二大經濟體，主要的提升是在21世紀內，尤其是2008年歐美金融危機之後。

部分因素是乘歐美的危機和衰落而崛起，部分是中國在近20年裏反貪腐之後捨棄跟隨美國，走自己發展的道路，擺脫了日本的陷阱，沒有遵從美國主導的金融化、去工業化策略。即使仍然受到一定的打擊，卻突破出來，有足夠的政治自信繼續工業化，進一步增強經濟的競爭力，成為全球最大的製造業和出口經濟，成就了日本、德國達不到的與美國抗衡甚至超越的工業力量。

2015年前後，中國成為按購買力平價計算的全球最大經濟體，奠定了中國經濟強勢的基礎。但這幾十年的突飛猛進，卻耗盡了中國的人口紅利，也某程度掏盡了美歐可以提供的市場資源。趕美超英成功，進一步擴展卻無現成經驗可利用。

與此同時，中國的成功啟發了不少國家的倣效，印度是最突出的例子，且憑藉更龐大的人口規模，堅持工業化，成為中國最大的競爭對手。中印的擴張亦帶動能源國家再次的經濟騰飛，俄羅斯乃至伊朗和原有的沙特等海灣諸國，和次一級的尼日利亞、委內瑞拉等，都乘這一輪發展中大國的工業化而強大起來，尤其是俄羅斯有着前蘇聯積累的各種資源條件，即使沒有人口紅利，仍可維持為美國之後、全球第二大軍事強國，石油、天然氣財富加軍事力量，使之可與美國軍事與政治抗衡。

俄羅斯的復興，分散了美國對中國等的政治與經濟壓力，也在國際上開拓出美西方控制不了的經濟與政治空間，中國及其他新興大國可乘機迅速擴大。俄羅斯獨力對抗30多國的北約，牽制了美國，使中國及其他新興大國可在比較和平的區域環境中發展，助長了國際經濟與政治的多元化、多樣化，多邊發展。

即使烏克蘭戰爭和中東衝突未解決，在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會，已明顯地展示出多邊、多元國際的發展趨勢。美國及西方，包括日本、南韓，只能坐視它們在全球的優勢和霸權被嚴重和不斷地削弱。喀山會議標誌着21世紀的多元轉變，不是中國世紀或印度、印太世紀。中國應好好地參與和推動這個集體的發展，不用與印度等爭強，而是以「一帶一路」戰略作領頭示範。