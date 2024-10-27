中國月球探測器嫦娥六號早前實現月球背面採樣，成為全球首例，自然備受各國關注，美國也表現出極大興趣，一直想分一杯羹。太空總署署長納爾遜日前再次表達相關意願，聲稱正跟中方官員磋商，讓美國科學家對取回的月壤樣品開展研究，他認為中方將會同意提供樣品。是嗎？中國人向來慷慨大方，既然已與十幾個國家分享月壤樣品，本來也不差美國那一份，之所以沒有邀請美國，到底是何原因，老美自己最清楚。正如中國外交部發言人質疑，美方似乎忘了《沃爾夫條款》的存在。

其實，美方並非忘了《沃爾夫條款》的存在，而是選擇性失憶。美國國會於2011年推出相關條款，旨在阻止中美之間的航天交流和合作，深怕太空技術會落入中方手中。當時老美絕對想不到有一天竟然有求於中方，果真是風水輪流轉。納爾遜振振有詞，指不應低估科學外交的作用，當真正開始合作時，太空計劃才能持久云云。這番話從老美口中說出來，實在諷刺得很，既然知道航天合作的重要性，為何還要千方百計設置障礙？若是中方要求分享美方取回來的月壤樣品，老美會答應嗎？

說穿了，美國自認航天科技領先全球，壓根兒不相信中國能有甚麼作為，所以才會如此傲慢，將中國排除在所有國際航天合作之外，甚至連國際太空站也拒絕中國參與。他們萬萬沒有料到，中國憑一己之力不僅建立了自己的太空站，而且實現了首次月背採樣，儼然比美國先行一步。這就尷尬了，美方既想分享中方採回來的月壤樣品，又受制於《沃爾夫條款》，真可謂作繭自縛。

在年前國會眾議院一次聽證會上，納爾遜還在強調中國是「宇宙最強對手」，正挑戰美國的太空領導地位，必須時刻盯緊中國，支持《沃爾夫條款》永久化。現在他又厚着臉皮要求中國提供月壤樣品，到底還有沒有一點羞恥心？即使中國人不計前嫌，老美也應該感到難為情吧？

事實一再證明，凡是美國制裁和封鎖的領域，中國都能取得突破。反觀美國近年航天發展一直停滯不前，與俄羅斯等國合作的國際太空站即將無以為繼，今年6月隨波音公司「星際客機」升空的兩名太空人至今無法返航，實在丟架。難怪有人說，美國瞎折騰的結果就是促使中國加速超越，航天科技只是其中一個例子。