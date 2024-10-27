香港近來冒出不少假資歷的新聞，除了內地學生利用假學歷來港深造，又有廉署揭發建造業的假挖泥機牌和假電工牌，還有財庫局說要打擊假會計師。這些問題若不及時處理，將給香港的核心競爭力帶來深遠的禍害。

客觀而言，上述造假現象絕非鳳毛麟角。內地學生用假學歷赴港升學，僅港大經管學院已查出30名碩士生涉嫌造假。至於假挖泥機牌和假電工牌，廉署破獲的集團亦最少運作了6年，發出的假牌數量應該不少。假會計師方面，財庫局局長更用「老大難」三個字形容該問題，可見冰凍三尺，非一日之寒。

香港假資歷多，原因之一是香港作為華洋混雜的國際大都市，很多人來自五湖四海，所擁資歷並非本地實屬正常。不同地區之間基於數據安全關係和管治隔閡，要跨境查證資歷真偽並不容易。例如要考取挖泥機牌，其中一個渠道是用外地的相關工作經驗，再加考試通過即可。有人於是鑽空子偽造境外工作經驗資歷，以節約時間直接成為「老手」。

專業服務一直是香港四大支柱產業之一，港府經常說要做「超級聯繫人」，鼓勵中外資金、人才前來；做好聯繫人的關鍵是信得過，如果香港自身把關不嚴，連會計師、核數師也有可能是假的，長此下去肯定會動搖香港的根本。

港府對假資歷問題必須嚴肅對待。對內，香港一直崇尚專業自主，不少行業的培訓工作是業內組織去做，容易出現有人鋌而走險搵快錢的現象，政府要加大監管力度，嚴查造假。對外，隨着跨境人才流動愈來愈多，港府要與內地溝通及構建有效的網上資歷查核機制。否則的話，香港一旦成為騙取假資歷的捷徑，只會不斷消耗香港的信用度，將來後悔莫及。