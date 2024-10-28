正論：世界排名跌不休　繁華港口難復見

今天的香港不同往日，有不少核心優勢正在無聲中流失，究竟香港果真如高官所說的已「由亂到治、由治及興」，還是過於樂觀？有經濟學者表示，隨着經濟活動恢復正常，香港可以維持金融中心地位；然而，過去數年的周期性壓力部分已帶來結構性損害，包括投資者和人才轉向新加坡等城市發展。

一節見，則百節知。曾是全球最繁忙的香港貨櫃碼頭，目前已風光不再。香港貨櫃碼頭曾經連續11年蟬聯全球港口貨櫃吞吐量排行榜第一，之但係過去10多年一直萎縮，到2023年，只剩下1,400萬標準箱，被上海的接近5,000萬遠遠拋離。即使是一河之隔的深圳，去年也處理了接近3,000萬個標準箱。根據國際航運研究機構Alphaliner公布的最新統計，2023年吞吐量最大的上海港，去年增長3.9%；第2是新加坡，第3是寧波港。前10名港口，有7個都是在中國，新進身10大的是杜拜。換言之，香港去年首次正式跌出世界10大最繁忙港口之列。有航運業網站指出，香港貨運量去年大跌了14.1%，已是第7年下跌，反映香港貨櫃碼頭處於長期收縮期。

求學就話如逆水行舟，不進則退；其實，香港貨櫃碼頭亦非「不進則退」如此簡單。香港前9個競爭對手，10年間整體吞吐量均呈上升的趨勢，唯獨香港下跌了36%。分析指，從進出口的國家或地區分類亦可找到端倪，香港擔當內地「轉口港」的角色淡化，10年間從內地進出口跌幅都有兩三成，特別是2018年中美開打貿易戰跌得更急，連帶美國的盟友日本、南韓等，與香港碼頭航運貿易都是大跌。此外，香港夾在中美角力中間，不少生產線亦從中國內地外移到越南等東南亞國家再直接從當地進出口，這樣經過香港的貨物，難免愈來愈少。當然，香港貨櫃碼頭風光不再，還涉及許多客觀的因素，如香港碼頭的處理費用比深圳、上海貴；以前香港有稅務、地利、效率等絕對優勢，如今內地大力發展保稅區和高效港口，香港不但已無優勢，航運界甚至擔心香港只會更加不堪。面對如此劣勢，負責呢瓣的高官又有何妙策扭轉局勢？

運輸及物流局局長昨日表示，本港貨櫃吞吐量去年處理約1,400萬標準箱，當局期望提高港口競爭力和發展高增值海運服務，並於去年提出推動綠色港口和智慧港口模式，以維持本港國際航運中心地位。政府計劃今年年底前推出本港綠色燃油加注的行動綱領，以吸引更多船隻靠岸並研究將港口的資訊延伸至上下游，令整個生態圈內的資訊更暢順。事實上，綠色港口和智慧港口亦非甚麼新鮮事物，內地山東已成功發展成世界級的「智慧綠色港口」，香港能否步其後塵而創出令人驚喜成績？以港官的效率，講多過做，令人未敢寄予厚望！至於推出稅務優惠，是否足夠吸引則仍有待證明。

高官又擬改革「海運港口局」為「海運港口發展局」。近排政府時興改名，好似將「劏房」改「簡樸房」，劏房問題就沒有了！今「海運港口局」多了「發展」兩字，貨櫃碼頭即可否極泰來，貨如輪轉重拾昔日風光？