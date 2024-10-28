當今世界變亂交織，不僅戰火紛飛，怪事也特別多。有種報復叫「表演式報復」，一方受到攻擊後既想報復，又擔心引起另一方更大的報復，於是只好裝模作樣，看似氣勢洶洶，實則雷大雨小，伊朗如是，以色列亦如是。這次以軍派出100多架戰機包括F35隱形戰機，飛越2,000多公里攻擊德黑蘭等多個軍事目標，可謂勞師動眾，陣容龐大，結果卻像放煙花一樣，並沒有造成多大破壞和傷亡，伊朗民眾也沒有爭相逃避，有些人甚至爬上屋頂看熱鬧。

很奇怪吧？一點也不奇怪。上次伊朗發射200枚導彈襲擊以色列，事前通報了美國，美國再轉告以色列；這次以色列派出100多架戰機攻擊伊朗，事前自然也通報了美國，據說美國也透過某些渠道告知伊朗。由此可見，伊以雙方都有所顧忌，不想令局面失控，所謂的報復僅止於「表演」性質而已。之前西方媒體刻意渲染以色列可能攻擊伊朗核設施和石油設施，後來又稱美國勸阻以色列，所以才改為只攻擊軍事目標。很明顯，這不過是西方施放的煙幕，以色列極右政府再怎麼瘋狂，也不敢冒天下之大不韙攻擊伊朗核設施。

都說以色列很強大，過去打贏5次中東戰爭，現在還可以「七線作戰」，獨自應付整個伊斯蘭世界。其實，若不是美國等西方國家無底線支持，提供大量援助，以色列恐怕早就灰飛煙滅。內塔尼亞胡政府曾揚言3個月內消滅哈馬斯，到現在已經打了一年多，哈馬斯仍在抵抗，這說明甚麼？說明以色列並非如西方媒體所吹噓的那麼強大，不敗神話已經崩塌。強大如美國，連小小胡塞武裝也收拾不了，航母不得不退避三舍，何況是以色列，所謂的「七線作戰」不過是夜行人吹口哨。

當然，有美西方撐腰，以軍可以肆無忌憚地狂轟濫炸，可以使用恐怖手段暗殺哈馬斯領導人，但除非徹底滅絕數百萬巴勒斯坦人，並徹底降伏伊朗及其「抵抗之弧」，否則永遠也無法撲滅伊斯蘭世界的熊熊怒火。民不畏死，奈何以死懼之，以色列迄今已經屠殺4萬多巴勒斯坦人，欠下血債愈多，累積仇恨愈深，終有徹底爆發的一天。

歸根究柢，美國才是所有亂局的罪魁禍首，愈想抽離中東，愈是泥足深陷，到今天已經身不由己。華盛頓最好祈求以色列不要繼續胡作非為，否則必將賠上自己的政治老本。