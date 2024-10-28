美國民主黨求神拜佛以色列不要在大選前惹出大禍，如意算盤恐怕打不響。以色列對伊朗軍事設施發動襲擊，報復伊朗對以色列的持續攻擊，令中東局勢陡然升溫。沙特阿拉伯、巴基斯坦、阿聯酋罕有地一致譴責以軍行動。沙特直指，以軍的襲擊是侵犯伊朗主權及違反國際法。

老實說，以色列的行動，美國是按不住的，內塔尼亞胡亦總算賣了面子給拜登，沒有攻擊伊朗核設施和石油設施，只攻其軍事設施。有報道引述美國官員表示，以色列打擊伊朗前已知會白宮，形容以軍的攻擊有針對性和合乎比例，可見拜登對此早已開了綠燈。以色列會就此收手嗎？伊朗又是否打不還手呢？伊朗明言已準備好應對以色列的侵略，但同時強調以色列的攻擊對其影響輕微。伊朗不可能不有所回應，但每次報復，伊朗的力度都是非常有限，予人做騷之感。很明顯，以色列的目的就是要「搵位入」，只要伊朗有動作有反應，這場仗便隨時演變成中東大戰，伊朗只能克制再克制。

另一方面，以色列頂住國際輿論壓力，行到今日這一步，七線開戰的目標就是要擴張領土，實現大以色列國。伊朗一直是美以在中東的心腹大患，若能引得伊朗開戰，未必不符合美國利益。但現實是，目前美國大選陷入膠着，賀錦麗和特朗普誰人也未有明顯優勢，反而特朗普民調還在上升。只要中東這個燙手山芋搞不好，在大選前忽然暴走失控，對賀錦麗的選情將是致命打擊。

一打仗，油價暴升，通脹隨之暴升；一打仗，必讓美國回教人口和有色人種心寒，未必再如以往那樣支持民主黨。中東局勢失控，亦證明拜登政府在中東的指揮棒失靈，賀錦麗作為副總統，自是責無旁貸。