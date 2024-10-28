美國蘋果公司約10年前，聲稱要製造電動車，中國小米集團約4年前，也有同樣的構思。到頭來，蘋果的計劃是只聞樓梯響，而小米汽車卻早已行走於中國的大街小巷，甚至也在美國的大路上奔馳。

美國對中國入口電動車關卡重重，再加上小米汽車在初創階段，尚未正式銷往大洋彼岸，但即便如是，近日卻從一位美國用戶中，傳來激烈讚賞的聲音，而且這個用戶不是別人，正是福特汽車的行政總裁法利。

現在法利的座駕不是福特，而是小米汽車，他是特地從上海運往芝加哥的，至今已用了6個月。法利表示，已經不想再更換其他汽車了。

小米造車初期，換來惡評如潮，覺得該公司不務正業。到今年第一輛小米車正式推出市場，很多反華的評論者根本沒試駕過，便大放厥詞，說中國不少廠商好大喜功、輕率冒進，以小米為例，不專注要發展正業，勉強開拓其他領域，注定要碰個焦頭爛額。然而，小米汽車上市大半年後，口碑甚佳，更難得的是，就連福特的行政總裁，自己也成為了小米車主，近日還變相公開地為對方打廣告。

正所謂「身體最誠實」，每日坐在愛驅之上，其性能如何、設備如何、舒適度如何，車主本人最清楚不過。尤其是法利並非一般駕駛者，而是美國汽車巨企的行政總裁，就連他也對小米汽車愛不釋手，中國電動車的實力有多強，便可以想見。

事實上，特斯拉的創辦人馬斯克曾經說過，如果美西方國家不是依靠對中國構建的貿易壁壘，相信除了特斯拉一家公司之外，其他大部分車企都要倒閉。如今想來，我似乎愈來愈明白馬斯克的意思。