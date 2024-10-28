柯文哲被羈押將近兩個月，北檢偵辦卻陷入膠着，果然不出外界所料，於10月25日提出延押兩個月的聲請，要繼續追查相關案件的證據。

回顧這兩個月來，北檢為了查京華城案，可說用盡了洪荒之力！一開始先大動作搜索羈押台北市議員應曉薇與商人沈慶京，接着兵分10路搜索柯文哲住家與民眾黨部。在經過一番司法攻防確定羈押柯文哲後，又逐一約談柯文哲周邊幾乎所有人，到最後連幕僚、隨扈、離職黨工甚至所有捐贈過政治獻金的企業家，都全面清查，這麼折騰下來，儘管陸續收押李文宗、朱亞虎等涉案人物，卻始終查不出真正能「一槍斃命」的關鍵金流，顯然令北檢陷入進退兩難的尷尬地步。

然而令人疑惑的是，與此同時，綠營各大媒體與政論節目，卻如同連續劇般上演長達兩個月的「京華城風雲」，不僅對北檢偵辦的內容方向知之甚詳，隨時可以報道檢方最新進展，更每日數爆各種內幕消息，名嘴們更說得口沫橫飛，如同自己就在事發現場一般！這些節目名嘴都能夠掌握諸多如山「鐵證」，北檢卻辦案如此牛步，到底是名嘴自帶通靈本領？還是北檢過度顢頇無能？

正常人都想到，既然這些名嘴個個對案情來龍去脈瞭如指掌，早已宣判柯文哲貪瀆收賄、罪無可逭，北檢想盡快取得突破，最好的辦法不就是一一約談這些名嘴，請他們提供關鍵證據，柯文哲的罪行不就攤在陽光底下，無處可逃了嗎？過去這些名嘴與媒體每天照三餐報道，北檢幾乎沒有任何駁斥，顯然是默認他們的說法離真相不遠。問題來了！既然有這麼多高人在眼前，偏偏北檢視而不見、無動於衷，這種貢高我慢、恥於下問的心態，恐怕就是偵辦停滯不前的最大障礙吧？