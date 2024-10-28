美國對中國持雙重標準，吾人亦見怪不怪。像22日在聯合國大會第三委員會人權議題一般性辯論上發言，美國、澳洲又傳播新疆、西藏的人權謊言。中國常駐聯合國代表傅聰堅決反對，指當今最需要聯大三委關注的人權局勢毫無疑問是加薩。事實係新疆、西藏保持穩定繁榮，各民族和睦共處，所謂涉疆評估報告充斥謊言欺騙，完全是美國等少數國家脅迫人權高專辦的產物，早被人權理事會拒絕，完全非法無效。全球最大規模、針對穆斯林進行的種族滅絕在中東，單是加薩，至今已逾4萬名巴人平民死於戰火，數以百萬計平民，包括無數婦孺面臨人道災難！

美國、澳洲等對加薩這個人間煉獄就輕描淡寫，對於和平安寧的新疆則大肆抹黑，這種雙重標準無疑叫人齒冷！最近，美國媒體又指中國黑客入侵美國電訊巨擘Verizon的系統，鎖定特朗普和其副手萬斯，以及賀錦麗競選團隊的手機為攻擊目標。中國駐美大使館發言人表示，不了解具體情況，稱中國堅決反對和打擊一切形式的網絡攻擊及網絡盜竊，強調總統選舉是美國內政，中方無意也不會干涉。

美國一些官員和媒體動輒急於給中國定罪。正如美國FBI前高級官員伯格拉斯曾說「中國簡直無處不在」！其疑神疑鬼，無中生有，令人失笑！美國媒體最近引述美國國防部轄下國防情報局（DIA）最新評估報告指，中國正以遠高於預估嘅速度，推進快速升級國際陸海空核武庫嘅計劃，估計中國不斷增長的核武庫中，大部分都是能打擊美國本土的核彈頭。

唉！中國研發的新型東風26彈道導彈更犀利，美國驚得幾多？中國講明永不稱霸，美國只要同中國互利共生，造福世界，咁就唔使成日忐忑不安啦！