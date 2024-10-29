正論：驚呼零售業失救　前所未見冰河期

剛過去的周日是「美酒佳餚巡禮」最後一日，有參展商表示因當局下調烈酒稅進行減價促銷，反應不俗；而旅發局亦公布，一連5日的活動共吸引15.5萬人次入場，比去年增加約一成。然而，亦有參展商表示生意額不夠理想，形容最後一日都好靜。實情是疫後香港經濟復甦確不如預期，樓市疲弱，二手樓仆直，股市不振，無論政府搞了多少盛事、夜繽紛，市道依然如隔夜油炸鬼，無厘火氣！結業潮一浪接一浪，有學者形容本地零售銷情處於「水深火熱」！民生多艱，高官真以為市道可以「轉型洗牌」？

除了「水深火熱」，有議員昨日在立法會一個委員會上形容零售業面對前所未有的「冰河期」，香港屢經「水深火熱」又「冰河期」如此冰火二重奏洗禮，會脫胎換骨嗎？議員指「我諗你（商經局）都未知我哋幾大鑊」！本身是零售業的議員知驚，引述數據指本港首8個月的零售業總銷貨額較13年前，即2011年更差！

港人北上消費成常態，飲食睇戲一條龍，旅客來港消費模式則轉變，以「打卡」、深度遊為主要活動，試問怎不嚴重打擊本港餐飲零售業及連鎖品牌？老字號華潤醫藥旗下亦宣布「由於業務受到外部不確定因素及各種營運挑戰的影響」將關閉香港全線分店。議員直指零售業很慘痛，銷售額一連5個月下跌雙位數字，是以形容是前所未見的「冰河期」，不知何時解凍，因為這是一個結構性轉型。

香港零售業之所以如此大鑊，除了港人北上消費成大趨勢，這已是短期不可扭轉的現實，加上又可自駕遊，港車北上，自從深中通道通車，港人可駕車直接到深圳、中山等大灣區吃喝玩樂！難怪議員直呼「我哋幾大鑊」而高官卻似仍在夢中，未能感同身受在「冰河期」的一眾中小企如何面對零售生意蕭條的煎熬！

香港零售業之所以死翹翹，為何未能如高官所說「轉型」求變？議員指現時香港有「三高」問題：人工高、租金高及物價高。零售總銷貨額之所以比13年前更差，有比較就有傷害，當年私人零售業租金126元一呎，現時則是171元一呎，增加逾30%；當年的工資中位數8,500元，但今日則是1.6萬元，上升88%。

對於政府早前提出行業要改革，但講就易，改革不是請客食飯！人工無得郁，但租金要回落，業界需要兩年時間「抖氣」，當租約屆滿，業主要降低大概三至四成租金。但係，不少業主就是企硬，情願丟空個舖養老鼠都不肯減租，也就難怪滿街吉舖，有些更是丟空了好幾年。零售業市道確實面臨冰河期，中小企面對經營困難，又給銀行Call Loan，不少苦主幾經向媒體吐苦水，政府最近才施壓財金高官，重啟還息不還本，對中小企或許有多少幫助，然而，生意若依然無起色，恐怕亦頂不了多久！財金高官只回應政府內部亦有數據，明白業界情況，而業界亦有責任轉型應付難關。講到尾，依然口水花噴噴，拿不出任何具體解決方法，反正中小企已如大樹林中一塊葉，有你唔多冇你唔少，俗語話齋：債多不愁，蝨多不癢，有幾咁大鑊？