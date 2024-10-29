比起蔡英文，賴清德上台後推行「台獨」的舉措更加瘋狂和具體化，大陸的「反獨促統」力度也隨之加大，種種軍事動作隨時轉為台海之戰。對此，賴清德似乎「並不退縮」，嘴巴更硬，胡說八道鼓吹「台獨」更甚，台軍也在吹噓自己如何「掌控局勢」、「不畏戰」，所有這些「死雞撐飯蓋」，皆因美國還在加強對台售武。

日前美國一口氣公布兩項對台軍售，對台再售20億美元導彈雷達，早些時美台簽約的高額美元軍火有許多還沒交貨，有的要拖到2030年之後，現在又要售20億美元導彈雷達更成空頭支票，不知何年才能兌現。要知道，這筆軍火生意的承包商乃臭名昭著的雷神技術公司，對台灣賴帳或遲交貨成性，因此很可能不要說這筆20億美元的導彈雷達了，就是過往拖欠的軍火還沒到貨，「台獨」就已被消滅，中國統一也。當然，賴清德當局也不傻，知道美國佬又在畫餅充飢，但沒有辦法，還要一如既往地「感謝美國基於《台灣關係法》及六項保證，持續對台灣提供所需的武器」。

現在的實力對比，是不管山姆大叔再賣多少億武器，即使馬上到位，且幫着台灣使用操作，也抵擋不住解放軍的武統行動，美國所有的對台售武都是在擺姿態而已，只有美國軍火商得到了實實在在的好處，掏空台灣的荷包，只是這樣的「流金歲月」不會太久了。對台灣當局最要命的，不是向美購武花多少錢、買甚麼樣的武器、能否準時交貨的問題，而是賴清德之流如此一意孤行「倚美謀獨」，還能混多久的問題。

而解放軍的「聯合利劍」說落下就落下。對台灣社會而言，民進黨賴清德之流是頑固的「台獨」分裂分子，這注定了他們會把台灣帶進死路，逼着大陸對台動武，這才是最大的問題。

大陸方面，對台動武最快獲勝、最小代價就是對「台獨」分裂集團斬首團滅，屆時他們向美購武皆成廢銅爛鐵也。