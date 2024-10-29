最近中印兩國就邊境地區有關問題達成協議，雙方軍隊各自後撤，緩解了4年來的緊張對峙局面，有人說是印度讓步的結果，也有人說是中國妥協的結果。其實真正原因應是雙方各讓一步，印度顯然比中國更急於緩和關係。這些年莫迪領導的印度不斷靠攏美國，積極配合遏華戰略，並加入美國主導的「四方安全對話」、「印太經濟框架」，企圖封鎖和孤立中國。到頭來發現，印度並沒有從美國身上獲得預期利益，反而因為與中國關係持續緊張而蒙受戰略損失，莫迪政府不得不改弦易轍。

美國最大特點是口惠實不至，唆擺印度加入遏華包圍圈，卻無法提供實際好處。華府高官頻頻宣稱，大量美國企業將從中國遷往印度，為莫迪政府編織了一場白日夢。但實際上，至今為止美國在印度的投資依然十分有限，部分美企不僅沒有增加投資，反由於種種原因而退出印度市場。一旦奉行「美國優先」的特朗普重返白宮，在其極端保護主義政策之下，印度更休想從老美身上得到任何好處。

這也正是印度急於緩和對華關係的主要原因，畢竟與中國保持經貿合作，對印度發展至關重要。近年中印經貿往來不但沒有因為雙方關係緊張而減少，反而一直呈現增長趨勢，印度對華貿易依存度不斷提升，過去4年從中國的進口量激增56%，對華貿易逆差更是屢創新高。形勢比人強，不管莫迪政府多麼高傲，也不得不面對這樣的現實：印度經濟需要中國，而不是中國需要印度。

過去經常有「龍象之爭」的說法，這些年隨着印度經濟快速增長，西方更是大肆吹捧，將印度形容為下一個中國甚至很快超越中國。這種「拉一個、打一個」的老套路本來不值一哂，偏偏許多印度人信以為真，因此飄飄然，總想跟中國一較高低。其實明眼人都知道，印度除了人口第一，其他方面都無法和中國相提並論，所謂的「龍象之爭」不過是幻象而已，更長遠的事也許無法預料，數十年內印度綜合實力絕不可能超越中國。

最尷尬的是，這些年印度一直在積極推動盧比國際化，惟至今沒有任何進展，甚至金磚國家也不願接受，因為持有盧比買不到甚麼東西。反觀人民幣國際認受性愈來愈高，在金磚內部的地位更是穩如泰山，這對心高氣傲的莫迪政府而言無疑是巨大挫折。