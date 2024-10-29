摩根大通行政總裁戴蒙在美國華盛頓出席國際金融協會年會時，提出警告：「第三次世界大戰已開始」，他說：「與當前我們面對的地緣政治情勢相比，經濟前景實在微不足道」。戴蒙對於烏克蘭和中東的戰爭以及俄羅斯、中國、北韓和伊朗等美國對手之間日益加深的合作感到憂心。「他們顯然在討論如何拆解體系，這個體系是二次大戰後由美國與盟友所建立的。」戴蒙這樣說。

其實戴蒙的想法，正代表以美國為首整個西方世界對東方崛起的憂慮。金磚喀山峰會中，與會國共同呼籲改革「布雷頓森林制度」，強化開發中國家對世界經濟的貢獻，甚至「討論和探索」建立一個獨立的跨境結算和存管基建的可能性，作為一項倡議來「補充現有的金融市場基建」。正呼應了戴蒙的說法。

二戰後美國領頭制訂的布雷頓森林制度，讓世界成為圍繞着美元基準所建構的金融體系，成就了美國的霸權。雖然此制度於1973年隨着歐洲國家經濟復甦而結束，但世界的基本架構並未改變，全球經濟命脈依然由美國控制，這個制度雖然一定程度對經濟發展帶來榮景，但其掠奪開發中國家資源，以成就西方世界繁榮的本質，已經愈來愈令後進國家難以忍受。特別是美國在以色列問題上明顯的偏頗與罔顧人權，更顯示他早已失去當帶頭大哥的資格。金磚國家的呼籲，只是對西方國家長期壟斷資源的初步挑戰罷了。

對戴蒙這種既得利益者而言，這樣的前景當然會讓他恐懼，以致發出「第三次世界大戰已開始」的悲鳴，但對絕大多數國家來說，難道世界一定要讓西方領導才是正解？難道其他民族都無權享用人類發展的果實嗎？如果掠奪者就是不肯鬆手，那麼對抗與戰爭，恐怕就是不得不然的選擇。