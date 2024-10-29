日本自民黨爆出政治獻金醜聞，加上首相石破茂的內閣支持度低迷，日本國會眾議院選舉投票結果，石破茂領導的自民黨慘敗，未能單獨取得過半數的233個議席，即使加上執政聯盟成員公明黨，議席仍未能過半，是自民黨在2009年淪為在野黨以來，時隔15年再次出現執政聯盟議席不過半的情況。

石破茂本月初上任代替岸田文雄，佢自視甚高，要求提前舉行大選，以強化其統治基礎。最可笑的是，67歲的石破茂剛上台，席不暇暖之際，不少分析家就認為「石破茂時代」即將來臨。阿哥，佢剛上台啫，未曾有乜政績睇到，咁快就以「石破茂時代」吹捧佢，未免鞋油擦上臉了吧！稱得上「時代」的風雲人物，點都要畀人睇到佢有過人之才，有領袖風範，可以長期執政。依家「時代」未來，大選已然慘敗，石破茂即使厚顏拒辭職，能否再繼續擔任首相都成問題。

民無信不立，更何況石破茂只係一個自大妄為的莽夫。日媒分析，自民黨失利原因包括石破茂上任首相後，所謂的主張與之前不一樣，被指係「變節」，而且佢仲用曾罵已故首相安倍晉三係「國賊」的村上誠一郎擔任總務大臣，加上政治獻金醜聞遲遲未能平息，大選臨近前又爆出自民黨對涉及醜聞的非提名候選人提供2,000萬日圓補助金，再次引起爭議。

對內唔掂，外交更一塌糊塗！佢話要建立「亞洲版北約」，難道不怕北京懷疑佢想建立地區軍事聯盟圍堵中國？佢仲話要修訂《日美安保條約》，允許自衞隊駐紮關島，甚至使日本成為與英美同盟並駕齊驅的平等國家。石破茂竟自我膨脹到如此不可一世，「石破」變阿茂，看來佢都係自我消失算了！