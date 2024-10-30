世界視線：以軍事目標未達　華府望以伊收手

美國國務卿布林肯日前再到中東斡旋，他充滿信心地表示，以色列差不多完成所有為了令去年10月7日事件不再發生，而對加薩實施的戰略目標，這一年多以來，消滅了哈馬斯的軍事能力，摧毀了哈馬斯的軍火庫，剷除了領導人物，包括辛瓦爾，加薩人民也為此付出很大代價，如今是時候把這些戰果轉化為恒久的戰略成果，尋求釋放被擄的人質及終結戰爭。

然而，不少軍政專家認為布林肯只是美化了以色列的成果，更是充當內塔尼亞胡政府的「辯護律師」，企圖為以色列塗脂抹粉。美國國際政治大師、芝加哥大學政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）就指出，以色列這一年多的殘酷軍事行動，首先是要達到全面消滅哈馬斯，其次是要救回人質，第三是最重要及秘而不宣的，就是要全面種族清洗加薩的巴勒斯坦人，再將加薩變成以色列的領土。

布林肯睜眼撒謊，說以色列已消滅哈馬斯的軍事能力，其實哈馬斯雖然受到很大的打擊，但由於以軍一直無法和哈馬斯正面交鋒，故以軍距離消滅哈馬斯的目標還很遠，哈馬斯如今仍可採用打完即躲的戰略，完全有能力繼續重創入侵的以軍，以軍第401裝甲旅旅長達克薩（Ehsan Daqsa）日前遇襲喪生，便說明了哈馬斯的軍事能力。而辛瓦爾的壯烈犧牲，更激發起更多加薩年輕戰士的鬥志，使戰爭不斷延續。

另一方面，雖然加薩停火和釋放人質談判日前在卡塔爾首都多哈啟動，但恐怕短期內不會有具體的協商成果，釋放人質仍然遙遙無期。而以軍在加薩對巴人進行種族清洗以圖佔領加薩，更暴露在國際目光之下，美國亦變成幫兇而背負惡名。

以色列日前打擊伊朗的軍事目標以作報復，華府抑止以軍攻擊伊朗的核設施及能源設備初步奏效，其實原因很清楚，因為沒有美國提供的重型炸彈或導彈，以軍無法攻入深層地區以達致有效摧毀核設施。而若伊朗能源設施受襲，國際油氣價格將大幅飆升，對美國大選民主黨的選情會極為不利。此外，如果伊朗以牙還牙，對以色列發動猛烈攻擊，以國將無法承受。如今拜登政府寄望以伊雙方能夠收手，使局勢降溫。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻