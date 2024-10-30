產評：深港雙城競且合　共融還須自身硬

內地實施改革開放數十年以來，香港與深圳一直有着「前店後廠」的關係，即香港充當與海外市場連繫的中心，而深圳則主要做生產。不過，隨着深圳經濟改革實現紅利，尤其這些年在轉型創新科技中心，在新經濟發展上具備優勢。深港雙城關係既存在競爭，也存在合作，未來能否迎來共融協同的新時代，還須香港自身爭氣，全面提升經濟競爭力，當好國際都會的功能，強化金融與科研中心的角色。畢竟現實是殘酷的，城際競爭會愈演愈烈，若香港連自身優勢都無法確保，如何找來跟鄰城強強聯合，互惠共贏的基礎？

觀深圳市今年首3季的經濟數據，雖然社會消費品零售總額增長平穩，但在貨物出口、規模以上工業增加值及固定資產投資方面都取得良好增長，證明雖然美國這些年推動全球製造業「去中國化」，但隨着深圳產業鏈完善，且戰略定位為中國創新科技之都，出口競爭力大大提升，整體經濟景氣並未有受太大衝擊，顯示這城市經濟具備韌性，未來在新經濟發展的潛力更令人憧憬。

過去香港與深圳的關係是「前店後廠」，惟隨着深圳經濟改革開放，在創科領域集合了全國的創科人才，也設有資本市場，比香港更具優勢。反觀香港，這些年產業結構單一化，在拓展創科方面相對落後，近年才在金融科技領域急起直追，冀能鞏固國際金融中心優勢，兩者的競爭條件差距已大大拉近，更多港人、內地與海外人才願意留在深圳居住與消費，正好說明港深的競爭條件已起變化，大方向更可能是競爭大於合作。

事實上，這些年港深在製造、港口、貿易、電商與消費等領域，在現代服務業方面的競爭差距不斷拉近，是不爭事實也不容迴避。過去香港在航空航運、會議展覽、跨境電商到品牌經濟、法律服務、金融創新、國際聯繫等方面的優勢，得全面加強，以應付深圳後來居上之勢，同時得打破局限於香港發展的思維，善用內地沿岸城市的資源，加強交流合作，以擴大自身優勢。

要理順深港關係，首要梳理分工，避免同質化競爭。深港在貿易及金融方面存在重疊的領域；在科創方面，則各有科研與投融資優勢。在「十四五」規劃，河套區列為粵港澳合作平台之一，尚有前海、橫琴及南沙，內地廣大的人才與土地資源，能彌補香港在這兩方面的不足；而香港的優勢，在於能透過國際化優勢，解決內地企業國際化的問題，尤其是在國際知識產權保護、產品認證、海外營銷等，協助內地企業引入更多海外資金，將科研成果商品化，將產品及技術帶到海外市場。

開創雙城新時代，香港得設法當好國際都會的角色，既搞好金融中心，鞏固投融資實力，為沿岸城市基礎設施與數碼經濟建設提供海外發債等融資之便，也匯聚國際技術與人才，強化科研優勢，提升競爭力，確保在新經濟領域佔一席位，既能賺內地的錢，也能賺海外的錢，始能保住香港「溢價」，應對挑戰！