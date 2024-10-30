隨着美國大選日期漸漸逼近，許多人都在討論一個話題：誰入主白宮對中國比較有利？這種討論其實沒有多大意義，無論誰當選美國總統，都不可能改變遏華政策，中美關係只會繼續朝着對抗的方向走下去。正如香港中文大學裴弼革教授（Peter Beattie）指出，中國沒有按照美國政治精英預計的方向發展成美國式政治體系，反而變成勢均力敵的競爭者，這是民主、共和兩黨共識要圍堵中國的根本原因，未來不管何人當美國總統都不會改變。

道理淺顯易懂，有些人至今還在幻想哪位候選人對中國比較有利，既是一廂情願，更是無聊透頂。對中國人而言，最重要是做好自己的事情，只要自身足夠強大，管他誰當美國總統。美媒聲稱有中國黑客試圖入侵兩位總統候選人以及有關人士的手機，分明又是栽贓誣陷，說到監聽活動，哪個國家比得上美國？誰當選美國總統都一樣，中方又何必監聽？

若是民主黨賀錦麗勝選，必然延續拜登政府的遏華政策，封鎖、圍堵、卡脖子，只會變本加厲，不會放軟手腳；若是特朗普重返白宮，則必然舉起關稅大棒，挑起另一場中美貿易大戰。這些都是可以預料的事，中方當然不會沒有準備，卡脖子也好，貿易戰也罷，理應已有應對之策。畢竟今時不同往日，經過這些年的較量，中方早就看穿美方底牌，過去不怕，現在更沒有甚麼好怕的。

相對而言，大嘴巴特朗普反而比較容易對付。別看他整天胡言亂語，空話連篇，其實說來說去就是一個「錢」字，商人唯利是圖的本性，注定其格局不會大到哪裏去。就以台灣問題來說，特朗普一再指摘台灣搶了美國晶片生意，所以必須繳納更多保護費，將防衞支出增至GDP的10%，這不是明搶嗎？即便如此，特朗普也不願承諾協防台灣，只是強調如果中國大陸以武力收台，將被徵收150%至200%的額外關稅。由此可見，台灣在其眼中不過是用來跟中方交換的籌碼，只要價錢合理，隨時可以出賣。

最令人嘖嘖稱奇的是，特朗普日前接受媒體訪問時宣稱：「對我來說，字典裏最美麗的詞是關稅。」人人都知道他見錢眼開，但說得如此直白，還是前所未聞。過去幾年的貿易戰，美國並沒有佔得任何便宜，貿易赤字反而屢創新高，到底是何原因，難道特朗普至今還不明白？