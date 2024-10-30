美國大選進入最後直路階段，多個民調皆發表選前最後統計，結果賀錦麗與特朗普叮噹馬頭，《紐約時報》顯示二人支持率皆為48%平手。從明顯領先到被特朗普追平，部分民調甚至反映特朗普超前，與選民「懲罰」執政黨不無關係。

皆因現總統拜登上任以來，美國表現不濟，在他任內開啟的兩場戰爭——俄烏戰爭和以巴戰爭，烏克蘭注定無法戰勝俄羅斯，現在死活懶賴就是在拖，拖到新一任總統上台再作了斷。以色列則仿似失控，凌駕美國，拜登多番要求以色列對加薩停火，但屠殺逾年至今仍在進行，要不是以色列也忌憚伊朗擁核，日前的報復也不會點到即止。

面對中國崛起，拜登同樣無能為力。儘管全方位遏制，包括貿易戰、科技戰、禁這禁那、重徵賦稅，以至糾集盟友橫行叫囂，一樣無法撼動中國分毫。中國經濟固然愈做愈強，日前的金磚峰會，更凸顯「全球南方」在中國領導下漸成世界重心；而上月解放軍向太平洋發射一枚洲際彈道導彈，射程覆蓋美國，更是震驚了老美和一眾西方國家。今時不同往日，過去「船堅炮利」是用來形容西方，今日卻是用來形容中國。由此可見，拜登堪稱美國史上最無能的總統。賀錦麗作為副手，無法完全切割，注定要為拜登的無能埋單。

事實上，從近期的民調已可見到，選民對賀錦麗施政沒有信心，尤其在應對通脹、振興經濟和非法移民方面，評價統統落後於特朗普，只有在維護女性墮胎權及維護民主方面領先。問題是，這些都是意識形態之爭，不可能當飯食，在國際局勢與經濟前景不妙之際，加上賀錦麗的有色人種女性身份，在白男主導、表面開明實際保守的美國社會，特朗普愈戰愈勇，完全不足為奇。