美國前總統特朗普已經明言，若然重掌白宮，不會出兵協防台灣，早前部分台獨分子便轉而求神拜佛，希望最終勝選者，是現任美國副總統賀錦麗，希望她能堅守拜登總統的承諾，一旦解放軍奔襲台島，美國軍人會不遠千里來援。可惜，台獨分子失望了，日前賀錦麗接受訪問，被問及台灣有事時，她是否支持派遣美軍增援？賀錦麗在這方面竟然不肯繼承拜登衣鉢，她只是顧左右而言他，說不回答假設性的問題。

雖然拜登的理政經驗比賀錦麗豐富，但時至今日，我很懷疑他的頭腦是否有賀錦麗般清晰，他又是否能充分掌握目前美中兩國軍事實力的消長變化。美國智庫做過多次兵棋推演，模擬美中的軍隊在南海或台海決戰，大部分結果都是以美軍戰敗告終。有些軍事機構再將輸入的數據，盡量調整到有利美國一方，即便如是，所得的結果也只是美軍慘勝，付出的代價異常沉重。

拜登老矣，可能他的認知與記憶，還停留在擔任副總統的年代，滿以為美軍只消派遣幾架電子干擾飛機，就可以癱瘓解放軍沿岸的通訊系統，使整支軍隊幾乎無力應戰。拜老頭卻不知道，時移世易，解放軍的實力早已超英趕美，對於最新的軍事評估，他未必讀得懂，即使懂得了，也不一定能記在心，因此早前才如此冒失，說若然台海出事，美軍一定會趕去支援。

如今拜登的領袖生涯快將結束，接下來不論是特朗普或賀錦麗當選，大抵都不會再承諾派兵協防台灣。美軍不肯為保護台島而戰，日、韓、英、澳等國家就更不敢參戰，既然如此，要是台獨分子再不懂收斂，繼續在兩岸問題上拱火澆油，這群人早晚會自取滅亡！