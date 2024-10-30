距離美國大選不足一星期，共和黨候選人特朗普日前在民主黨票倉紐約市舉行造勢大會，其妻梅拉妮亞、美國富豪馬斯克等人為他站台。另一邊廂，代表民主黨競逐總統寶座的副總統賀錦麗，繼續利用明星效應，在搖擺州份賓夕凡尼亞向年輕人和有色人種拉票，佢認為年輕人希望轉變是合理想法，呼籲佢哋提早投票而唔好做旁觀者，避免11月5日大選之後遺憾。

賀錦麗特別重視在賓夕凡尼亞州造勢，佢宣布選擇沃爾茲為副手、發表經濟政綱、找來前總統奧巴馬首次為佢站台，呢啲事情統統在賓夕凡尼亞州發生。《紐約時報》統計賀錦麗9月嘅行程，有三分之一日子都在該州。事實上，兩黨均擲重金搶攻賓夕凡尼亞州，民主黨花費1.8億美元，共和黨則花費1.7億美元。選前一個月的民調顯示，賀錦麗在此州的支持率比特朗普高出兩個百分點，但於選前兩個多星期，拉近至領先不到一個百分點。最新民調指大選進入倒數，兩位候選人在全國和搖擺州份的支持率仍然難分軒輊，都在誤差以內，反映選情緊湊，仍有可能在最後一刻翻盤。

分析指，賀錦麗和特朗普於最後關頭仍然狂攻賓夕凡尼亞州，該州有19張「選舉人票」，係7個搖擺州份中最多，而且過去幾屆嘅紀錄顯示，誰拿下賓夕凡尼亞州，誰就會成為總統。換言之，得賓夕凡尼亞州者得天下！今屆是否如此，不妨拭目以待。

老朽略看好賀錦麗，不過近排輿論一致睇好特朗普，有博彩網站甚至披露一名有金融背景的法國人，投注4,500萬美元買特氏勝選，是耶非耶，不得而知，反正兩人鬥到衝線應係一馬鼻之爭！老朽小注閒看「熟悉的魔鬼」鬥法，輸贏都咁刺激，值啦！