世界視線：維和部隊保黎南　大機會與以衝突

在1978年以色列侵佔黎巴嫩之後，聯合國組織多國參與的維和部隊監督其撤退。1982年以色列再入侵黎巴嫩，扶持基督教的南黎巴嫩軍割據，一直佔據至2000年，被真主黨的游擊戰打敗而撤。

2006年以色列進攻黎南的真主黨，歷時34天而敗退，聯合國因此擴大駐當地的維和部隊，把以黎邊界定為「藍線」，從該處直到利塔尼河列為緩衝區，只准黎巴嫩政府軍駐紮，聯合國維和部隊支持，以色列及真主黨都不能在區內動武、部署武器，目的是把以色列與真主黨分隔，並協助黎巴嫩維護國家主權。同時聯合國成立海上專遣部隊，支持黎巴嫩海軍確立領海主權。

聯合國維和部隊只有一萬多人，並沒有獲授權動武。雖然成功分隔以色列與真主黨，但雙方互相炮擊，聯合國維和部隊沒法阻止。維和部隊以建築工程、多功能工兵及醫療兵為主，裝備只有輕武器，自我防衞亦不足，更不用說介入武裝衝突。

不過，維和部隊即使在過往戰爭中有成員被以色列襲擊傷亡，包括中國成員，部隊卻不會退卻。2006年組成的海上專遣部隊，剛剛用電子設備擊落一架來襲的無人機，標誌着維和部隊不但不會屈辱退卻，更積極地進行防衞。用電子設備而不是用火力，符合規定，也避免武力衝突。下一步若聯合國授權，維和部隊應有多些自我防衞的選擇與空間。

以色列今次進攻黎巴嫩，規模比2006年大，戰爭看來會超過2006年的一個多月。但除了斬首真主黨與哈馬斯領袖外，戰場上的進展不大，採用摧毀加薩的方式攻擊，卻不像在加薩，把新聞媒體記者殺害，便可肆意進行種族清洗的殺戮，在黎巴嫩有聯合國維和部隊，此所以以軍蓄意地炸毀維和部隊的錄影設備和通訊系統，阻止維和部隊收集其戰爭罪行。

以色列攻擊黎巴嫩的勢頭不佳，伊朗及其一系的反攻使之不易佔領黎巴嫩，進度比2006年更差。以軍或會改變戰略，目標改為佔領利塔尼河的水源和肥沃的貝卡谷地，但這是維和部隊駐紮之處，不將之趕走，以軍不能佔據貝卡谷地和利塔尼河兩岸，也不能將之與佔領的敍利亞戈蘭高地連成一體。以軍目標若只集中在黎南，難免與維和部隊有所衝突。以色列聲嘶卻力竭，且看發展如何，聯合國維和部隊能否至少可保障黎巴嫩的領土主權？

研究院院長 陳文鴻