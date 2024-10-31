娛圈單打：廚房宋仲基　竟然係渣男

熱爆全球的Netflix韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》，幾位表現亮眼的黑白湯匙收穫粉絲無數。其中憑住精湛刀功、溫文爾雅氣質、沉穩冷靜領導能力、有「廚房宋仲基」稱號、榮獲第三名的黑湯匙「三星」，成為網民最愛。殊不知，佢被前度踢爆係世紀渣男，食軟飯兼劈腿，嗚呀，形象毀於一旦！

三星原名姜勝元，先後喺三間米芝蓮三星餐廳工作，因而在比賽改了這個代號。只有33歲嘅佢，現時喺江南區經營一間一星米芝蓮高級餐廳。雖然佢喺比賽中未能摘冠，但外形討好，係節目下檔後第一個爆紅嘅廚師，不停上電視，甚至被廣告商邀做代言，好不風光。

之但係，人怕出名豬怕肥，尤其如果你有黑歷史，出名即係等於自投羅網，死硬！三星亦唔例外，早在比賽期間，網上已流傳其結婚照，原來這位A女只係「前妻」，二人曾舉行婚禮但未正式註冊。A女向全韓最強狗仔隊「D社」爆料，直指二人一起8年，她動用人脈助三星進入米芝蓮餐廳打工，期間房租、飯錢都係A女供養，現在三星主理嘅一星餐廳，也是由她拉線打點，詎料有人忘恩負義，偷食富貴女客。由於有三星親筆懺悔書為證，吟詩都吟唔甩。接着又有B女走出來，指控被三星無預警分手。B女正正係三星同A女一齊期間，偷食嘅對象。媽呀，貴圈真亂！

有口痕友就話，三星都係後生仔啫，同「前妻」一齊嗰陣得廿幾歲，要求一生一世，未免不切實際。至於係咪靠女人上位，如果單睇比賽實力，佢又並非浪得虛名，只能祝君好運啦。