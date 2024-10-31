正論：高齡屋邨終重建　城市老化仍難解

講了多時，拖了又拖，有逾60年歷史的彩虹邨重建計劃終於敲定。當局擬分3個階段分批重建，第一階段於2028/29年度展開，預計整個重建要2048年才能完成，堪稱曠日持久，嘔心瀝血。眾所周知，重建之所以千難萬難，在於原區安置，這個核心問題難以解決，推動重建只能不斷蹉跎。

彩虹邨在1962年落成，11幢樓宇提供7,400個單位，約有1.7萬名居民。房屋署向區議會提交彩虹邨重建建議方案，首批涉及3幢樓宇，包括碧海樓、金碧樓和丹鳳樓，2028/29年度開始拆卸，約2,030伙住戶需遷至可提供2,450個單位的新美東邨。第二批會在2035/36年度展開，搬至第一期重建位置的新樓；最後一批則在2042/43年度搬至第二期位置的新樓。整個重建計劃需時20年。

居民對於重建有期，有的表現雀躍，認為可改善居住環境，長遠來說是好事。但也有居民覺得麻煩，即使獲安置遷往新美東邨，對日常生活一樣有很大影響，尤其彩虹邨居民不乏年紀老邁者，經常要外出覆診，擔心調遷後會有不便，也需要時間適應。但姑勿論如何，彩虹邨樓齡匪淺，房屋署經常需要進行維修，花費不菲之餘，小修小補亦難以根治問題，不少單位也出現石屎剝落情況，造成安全隱患。長痛不如短痛，居民一時的不便換來長久的安心，始終值得。

然而，有幸雀屏中選獲得重建機會的高齡公屋，畢竟只是冰山一角，大部分都是重建無期。公屋聯會轄下的關注公屋重建聯席，前年曾公布《舊邨重建藍圖研究報告》，提出於2022/23年至2026/27年間的首5年，應優先重建和樂邨、石硤尾邨未重建部分、彩虹邨、南山邨、富山邨未重建部分、馬頭圍邨、西環邨及健康村第三期；而後5年或較後時間，建議重建模範邨、葵盛西邨、彩雲（二）邨、坪石邨、梨木樹（二）邨及象山邨，總數合共14條屋邨。無奈說易行難，在公屋輪候冊大排長龍、居屋同樣爭崩頭之際，政府若還要預留公營單位安置所有重建戶，根本不現實。

公屋重建遙遙無期，社區重建更是龜行蝸步。目前全港樓齡達30年至60年或以上的樓宇總數超過2.7萬幢，樓齡70年或以上的舊樓更佔了1,100幢，每年還在不斷增加。市區不時發生石屎塌下壓傷途人的意外，有些舊樓更因為沒有承建商願意接手維修，居民以至行人只能提心吊膽，求神拜佛不要「中頭獎」。更不必說，許多舊樓都是三無大廈，烏煙瘴氣，成為老鼠和病毒的溫床。

正如本報多次指出，香港進入城市老化年代，政府必須大刀闊斧加快社區重建，不能一味旨意市建局單打獨鬥。很可惜，本港房屋問題千頭萬緒，社區重建並非政府首務。當公屋起極也供不應求，政府只能捨難取易，眼睜睜任由危樓不斷增加，整個城市一片老舊殘。