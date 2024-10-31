以色列對伊朗反制的反制，遲了幾天，而且避開了伊朗的核設施和石油、天然氣主要設備。據西方媒體報道，攻擊之前，以色列也通過第三者通知伊朗；而襲擊之後宣告成功，認為反制結束，並說以色列不想戰爭。不過，亦據西方媒體報道，以色列炸毀了伊朗這些設施附近的防空系統，表明以色列是有能力轟炸這些設施，造成伊朗的重大損失。顯然是在妥協中還留有恐嚇。

伊朗的反應是典型的保留反擊權利，但最高領袖說不要高估或低估以色列空襲的打擊。同樣是呼應以色列的克制，還是克制，就好像伊朗新總統上任初期，相信美國，不對以色列暗殺哈馬斯領袖作激烈報復一樣。今次美國未必與以色列再騙伊朗，因為以色列也作出克制。為甚麼內塔尼亞胡政權會改變它的極端態度呢？

一個關鍵的因素，是伊朗反制以色列動用大量導彈、無人機和高超音速導彈，突破了以色列的空防系統，表示伊朗有能力摧毀以色列，兩敗俱傷。以色列也不是完全瘋狂，黎巴嫩之戰還未結束，加薩之役未完，若不易戰勝伊朗，以色列便暫緩，先解決加薩和黎南之戰再作部署，這與2000年、2006年以軍在佔領黎南之後被迫撤退，是同樣反應。

當然，此中美國不願被以色列拖入與伊朗作戰，至少在總統選舉未有結果之時，美國希望中東局勢暫時穩定，總統之爭塵埃落定後，美國可能與以色列有新的中東戰略，甚至放手讓以色列吞併加薩和黎南，消滅哈馬斯、真主黨等。

另一方面，伊朗亦不會改變，但用地方武裝繼續攻擊以色列，抑止對巴勒斯坦的種族清洗滅絕，把中東之爭回復到代理人之戰，好讓伊朗避開與美以大戰，作更長期的鬥爭。

按這樣的形勢與戰爭邏輯，中東衝突會被控制，不讓它演變成美以與伊朗之戰，把中東各國牽連進去。但代理人戰爭始終是以色列佔優，犧牲的是幾百萬巴勒斯坦人民，立國無望，一、兩代青壯兒童受到摧殘，宗教、社會、文化、家庭等被完全破壞。巴勒斯坦人的命運比烏克蘭更慘，他們逃出來便變成失去歷史、社會、文化的難民，連家庭也無復存在，而烏克蘭人還有歐洲收容。巴勒斯坦人民自1948年被驅後，一直以難民形式生存，甚麼時候中東各國和國際社會真的救助巴勒斯坦，免受猶太復國主義者的欺壓滅族呢？