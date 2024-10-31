世界用拳頭說話，有強權無公理，是殘酷而真實的叢林法則。以巴戰爭打了逾年，加薩死了4萬多人，絕大部分為婦女和兒童，至今屠殺未止。以色列所謂的報復哈馬斯突襲，打擊力度已遠超合理比例，擺明就是種族滅絕。

然後又到入侵黎巴嫩，以色列先是策動Call機恐襲，接着又以剿滅真主黨為藉口狂轟濫炸，炸的都是平民住房、醫院、學校、難民營，連聯合國維和部隊都不放過，無非複製加薩種族滅絕的戲碼，為大以色列復國主義鋪平道路。

阿拉伯人的命運之所以這麼悽慘，除了源於西方對伊斯蘭教的歧視與仇恨，更因為國不成國，實力太弱，沒有對等反抗條件。看見美國為首的西方國家一味為以色列猶太人背書，皆因猶太人財雄勢大，主宰西方政經局勢，於是黑也可說成白，種族滅絕也可說成合理自衞。

伊朗也是美國和以色列的眼中釘，這一年來以色列摩薩德及軍方，策動了多宗針對伊朗的暗殺和軍事行動，惟以色列始終不敢過於造次，日前僅打擊伊朗軍事設施作為報復，沒有轟炸核設施和石油設施，除了美國力阻，亦因為伊朗擁核，且軍事實力是中東之首。君不見，以色列上月底在貝魯特刺殺了伊朗支持的黎巴嫩真主黨頭目後，伊朗本月初向以色列發起猛烈導彈攻擊，攻破了鐵穹防空系統，嚇得美國急急向以方提供薩德反導彈系統加強防衞，證明了伊朗絕對有反擊能力。正因如此，以色列才會心存忌憚，不敢如收拾巴勒斯坦和黎巴嫩那樣對付伊朗。

時間拉遠一點，中國晚清積貧積弱，只能任由西方國家魚肉，割地賠款忍辱偷生，再次說明世上絕無民主人權大愛，有的只是弱肉強食，惟有國家強大才能擺脫悲慘命運。