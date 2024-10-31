港府近年積極搶人才，最為人矚目的是推出「高才通」計劃，容許符合一定條件的人先來港再搵工。根據官方數字，「高才通」自2022年底實施至今，已有逾16萬人赴港，但有調查指當中的兩成人仍未找到工作。一眾立法會議員於是在日前出謀獻策，有人說要倣效內地補貼他們生活，甚至有人提出要幫助「高才」約會搵對象。我認為這裏有3個誤區。

第一，內地城市的確有為人才提供住房甚至現金補貼，例如深圳月前發布《傑出科技創新人才選拔培養實施辦法》，每人最高可獲2,000萬元人民幣培養經費。然而深圳補貼的對象是經過選拔的傑出人才，標準遠比「高才通」高得多，而且是每兩年選拔一次，每次不超過10人。香港不能簡單照搬深圳的政策。

第二，內地有完善的產業鏈，各類型人才皆有可用之處，但香港有潛力的產業主要是金融和創新科技業，人才的用武之地遠不如內地廣闊。這就要求香港引入人才要有針對性，不能單純追求數量。部分「高才」來港後發現產業不對口，找不到工作，這是市場自然規律，毋須大驚小怪。

第三，香港的搶人才政策一旦矯枉過正，變成貼大床政策，便會吸引專門為拿好處而來港的人。一些人會通過偽造學歷或工作證明，千方百計符合港府搶人才的條件，目的卻是享受各種補貼。如此一來，搶人才政策將背離當局原意，而真正的人才恥於與之為伍，反而選擇不來香港。

議員各出奇謀，反映香港求才若渴，這一點無可厚非。但某程度亦反映本身欠缺自信，自認香港不再吸引，需要用補貼形式留人。其實，「高才通」計劃實施還沒有兩年，來港人士的貢獻尚未彰顯，就一味想着向他們派福利，未免有點走過頭了。