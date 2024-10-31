昨日講到，雖然自民黨在剛結束的眾議院選舉喪失過半數控制權，但預計新任首相石破茂在短期內都不會辭職，其一是自民黨於個多月前才改選總裁，石破茂的主要對手高市早苗及小泉進次郎各有缺失，急急再選一次對黨和各派系都沒有好處。

其二是自民黨雖然輸掉了原有的約四分之一議席，但仍保住國會第一大黨地位，與議席第二多立憲民主黨仍有數十席優勢。再細看其他得票數據，立民黨的表現並非一枝獨秀，而是所有自民黨的選舉對手都得票上升，加上整體投票率偏低，反映選民主要是因「黑金政治」等問題而銳意懲罰自民黨，但部分人寧願不投票都不願支持反對黨。情況有點像早前的英國大選，工黨大勝主因是選民對保守黨強烈不滿，而不是認同工黨的理念或執政能力。

這亦是石破茂這位首相應不會太「短命」的另一理由，選民厭倦黑金政治與派系鬥爭，期望自民黨和日本政界大力推行改革，這正是石破茂的強項和主打政綱，換上其他人不見得可贏取更大支持。

第四個因素是日本反對派現時也是一盤散沙，群龍無首。暗示有意再次競逐首相寶座的立民黨黨魁野田佳彥，亦曾以改革派自居和成為其中一位最年輕日本首相，但這已是十多年前的事。野田立場偏右，對外主張對中韓強硬，對內支持通過加稅來滅赤，但他在2011至2012年短暫擔任首相期間，因種種理由幾乎推翻了自己的所有倡議，被外界質疑軟弱無能，講多過做。最終由其領導的執政民主黨在2012年大選慘敗，將政權交還自民黨至今。他現年已67歲，僅比石破茂年輕3個月，絕非渴求改革的日本民眾的理想首相人選，也不像其他主張改革的在野黨派所願意推舉的領袖。