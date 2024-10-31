北約秘書長呂特周一證實，北韓已經派兵到俄羅斯，並已部署到接近烏克蘭的俄國邊境庫爾斯克州。對此，美國和南韓都表現得非常緊張。美國國防部警告，如果北韓士兵參與俄烏戰事，烏軍對他們使用美製武器時將沒有限制。

至於南韓就更如熱鍋上的螞蟻，總統尹錫悅除了打電話給烏國總統澤連斯基，表示南韓不會對威脅國家安全的俄朝軍事勾結坐視不理，今後將密切關注戰況，逐步採取切實有效的應對措施。此外，尹錫悅周一與歐盟委員會主席萊恩通電話，指朝軍在俄烏戰爭前線的實際部署進度或比預想的快。尹錫悅周二主持召開國務會議時，更深深顯示出不安的情緒，他說烏克蘭戰爭持續近3年，北韓不僅向俄羅斯提供武器，如今更派兵支援，韓方要考慮所有可能性並制訂相應方案，要求各部門保持警覺，做好風險管控。他還強調，自韓戰以來未曾經歷過現代化戰爭的北韓，若在俄烏戰爭中取得作戰經驗，將嚴重威脅南韓安全。都話「吉人之辭寡，躁人之辭多」，尹錫悅對於朝俄合作，口水多過浪花，說了一大堆卻沒有半分應對朝俄的實際方法。

反觀北韓，懶理外間揣測，外長崔善姬於6周內第二度訪問俄羅斯，南韓國家情報院相信，崔善姬此趟訪俄，或就增派兵力及交換條件等與俄方跟進磋商。至於俄羅斯，其核武部隊舉行演習，期間發射了包括洲際彈道導彈等不同型號導彈，軍方指參與的部隊圓滿完成任務，所有導彈均擊中目標；總統普京則透過視像連線觀看演習，指隨着地緣政治緊張加劇及新的外部威脅出現，擁有現代化戰略力量非常重要，但強調俄羅斯不會捲入新的軍備競賽。強國就是以實力講話，不會廢噏無謂。