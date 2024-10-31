本月10日，內地發布首部《民營經濟促進法》草案，並徵求社會公眾意見。官方宣稱立法將保護私營企業權益，改善營商環境，構建更公平穩定的市場環境。其實，早在去年7月，中共中央和國務院聯名頒布了《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，即「民營經濟三十一條」。一年多以來，效果究竟如何，毋須贅言。

從中國政治的規矩來說，雖然號稱法律高於一切，但在實際政治運行中，領導批示的「權威」大於文件，而文件又高於法律。所以，以中央名義發布的文件，其效果尚且乏善可陳，那麼宣稱靠制訂《民營經濟促進法》來提振信心，要麼是官方一廂情願，要麼就是自欺欺人、虛張聲勢了。

最近，廣東省省情調查研究中心的一篇「內參」在坊間流傳，這份內部報告顯示，廣東的互聯網業態公司遭受異地逐利性執法，生存難以為繼。廣州、深圳、東莞等珠三角城市，是異地執法的高發地。以廣州市為例，僅自去年以來的一年多時間，就有近萬家企業遭遇異地執法，且絕大部分是民營企業，多數案件存在明顯的逐利性執法動機。

幾年來，房地產業遭受嚴厲打壓整肅，一蹶不振，以土地出讓金為主的政府性基金收入銳減，加之經濟蕭條，各地政府債務高企，入不敷出，甚至不得不「砸鍋賣鐵」。為了開源，不惜竭澤而漁，殺雞取卵，靠執法來罰款、創收，譬如河北霸州市，亂收費、亂罰款、亂攤派，到了公開向企業勒索、搶掠的地步。

在本地搜刮殆盡後，不少地方將目光投向外地，竭他人之澤，殺他人之雞。由於國企都是政府所有，對國企動手無疑是兩地政府對決，且國企資產都列在財政戶頭，也不易調動。而民企則是刀俎上的魚肉，任意宰割，往往是抓住一點小問題，譬如涉案金額只有幾萬元，就出動警力，將企業數千萬、上億元的資產全部查封、凍結、劃轉，人員抓捕、扣押。這種做法，被形象地稱為「遠洋捕撈」，廣東、浙江等民營經濟較發達地區，受創最深。

其實，從十幾年前的《物權法》，到2020年的《民法典》，再到一次次出台的「非公經濟三十六條」、「民營經濟三十一條」，每個都明文規定保護民企合法權益。可是在實際操作中，卻根本管不住公權力的貪婪之手，無法給民營企業家帶來安全感。

像「遠洋捕撈」這樣的大規模違法迫害民營經濟的現象，官方心知肚明，現成的法律條文、文件規定也歷歷在目，卻無法為民企撐腰。且法律終究要靠法院、公安等司法力量來執行，而「遠洋捕撈」的始作俑者卻正是公檢法，形成了「異地逐利性執法」的利益共同體。非罪卻定罪，輕罪也重罰，司法變成了暴力、暴利的斂財工具。那麼，再增加一部《民營經濟促進法》，恐怕只是多了幾頁束之高閣的紙張罷了。