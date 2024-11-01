正論：基層工種需求大　香港淪為黑工港

爛船都有三斤釘。別看香港經濟不景，消費市道乏力，其實仍對不少人具有吸引力。除了英國桌球大師奧蘇里雲宣布以優才身份移民香港，內地勞工同樣視香港為天堂。國家出入境管理局連同本港入境處破獲一個黑工集團，該集團為內地黑工提供偽造的身份證來港打工，主要從事清潔業等基層工作。事實證明，本港勞動市場依然十分缺人。

內地執法機關在今年5月發現涉事跨境偽證集團，透過手機通訊程式，開設群組招攬內地居民到港工作，並向他們提供偽造的身份證及黑工宿舍等。入境處7月趁內地集團將偽造身份證速遞到港之際，派人喬裝成速遞員，拘捕收包裹的人。整個行動持續約一個月，共拘捕97人，包括一名港人集團主腦，檢獲大批偽造的香港身份證、建造業工人註冊證及建造業安全訓練證明等。至於內地執法機關在內地則拘捕104人，檢獲12部製造偽證設備。整個集團營運逾6個月，涉款逾1,300萬元。

入境處續指，拘捕的黑工大部分為內地居民，主要從事餐廳及公司清潔，集團主腦提供黑工宿舍，指示其他成員接收內地寄港的身份證，吩咐成員安排黑工到不同地方居住，以及帶黑工見工和開工。犯罪集團向每張偽造的香港身份證收取1,000至2,000元人民幣，黑工每日的酬勞為500至1,200元，需支付每日150至200元住宿費，黑工均持合法證件來港，宿舍則位於油尖旺區，每間居住8至16人，甚具組織和規模。

儘管內地經濟條件已大大提升，但香港對於內地基層勞工來說依然有吸引力。實際上，港府去年推出輸入外勞計劃，反應十分踴躍，除了建造業為輸入外勞主力，院舍護理員、侍應生、售貨員、技工甚至航空、酒店業也有引入外勞。後來本地建造業工會指有外勞搶飯碗、本地工人開工不足，發展局今年9月遂暫停第五輪建造業輸入勞工計劃的申請及審批，惟其餘行業仍然大喊請不夠人，冀增加配額及加快審批，證明外勞十分渴市。不法集團正是覷準時機，安排黑工偷渡來港，從事人棄我取的基層工種打工牟利。再講，外勞來港面對的最大問題是住宿，黑工集團連這方面都「招呼周到」，難怪吸引內地工人鋌而走險。

既然黑工有市，即是證明合法的輸入外勞計劃並未到位，港府必須適時檢討，增加配額和提速審批。香港經過數年疫情衝擊，又逢移民潮爆發，失去大量工作人口。高端職位空缺靠優才填補，基層工種則需依賴外勞，否則只會拖慢本已疲弱的經濟復甦步伐。很可惜，早前調查顯示，內地優才來港後，多達兩成找不到工作，加上今次的黑工集團事件，在在反映由搶人才到輸入外勞，港府的政策皆存在種種不足。

當然，針無兩頭利，港府若增加輸入外勞配額，必然又引起本地工人不滿。如何平衡雙方利益，確保本地工人優先就業，又能滿足僱主需要，同時杜絕黑工集團鑽空子，考驗執政者的智慧。