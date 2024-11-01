北韓派兵援俄被證實後，北約秘書長表示，這是俄朝不斷深化軍事合作，對印太和歐洲大西洋的安全構成威脅，意味着俄烏戰爭顯著升級和擴大。美國國防部發言人表示，俄羅斯利用這些北韓士兵作戰，北韓就成為共同交戰方，屆時烏克蘭軍隊向他們使用美製武器就不會受到限制，他警告平壤對此要深思熟慮。

南韓總統尹錫悅與烏克蘭總統澤連斯基通電話，尹錫悅稱南韓不會對威脅國家安全的俄朝軍事勾結坐視不理，將密切關注戰況，採取切實應對措施。尹錫悅擔心，若讓北韓官兵在烏克蘭戰爭中學習掌握作戰經驗，將對南韓構成嚴重威脅。對這件事，中國外交部發言人表示，中方對烏克蘭危機的立場一貫而明確，希望各方推動緩和局勢、致力政治解決危機的立場不變，將為此繼續發揮建設性作用。

對於中國的立場，相信美國、烏克蘭、南韓和北約不會滿意，莫斯科和平壤也不會滿意，但這兩方的不滿意有實質的不同。美國、烏克蘭、南韓和北約的不滿意，是出自於他們認為俄烏開戰以來，北京就在國際場合「偏幫」莫斯科，在一切可能的方面支援俄羅斯，中俄不封頂的戰略合作令俄羅斯打破美西方的瘋狂制裁、封鎖，愈戰愈強，中俄全面戰略夥伴合作發揮了巨大作用，同時粉碎了美國打垮俄羅斯再打中國的妄想。對此，山姆大叔豈止是不滿意？簡直是恨得要死，怕得要命。

北韓今次出兵與俄聯手，中國沒有表態，也不可能表態，北京秉持一貫的立場和做法，主張緩和局勢，致力於政治解決危機，發揮建設性作用，表面看來似乎有些溫和甚至滑頭，但究其實，這正是中國外交戰略的高明之處。中國外交的基本原則，是絕不干預其他國家之間的「主權事宜」，對烏克蘭危機是「勸和促談」，保持中立是為了能發揮建設性作用。北京相信只有堅持這樣的做法，才能貫徹關於政治解決烏克蘭危機的「十二點立場」。此乃不忘初心，方得始終也。