經過來回撕扯互相報復之後，以色列和伊朗似乎暫時休兵，短期內應該不會再有大動作，中東大戰一時三刻打不起來。不過，以軍對加薩地帶的狂轟濫炸並沒有停止，日前又摧毀一座用來收容巴勒斯坦難民的建築物，一次就造成近百人死亡，包括至少20名兒童，目前仍有40多人失蹤。最匪夷所思的是，國際社會對如此慘絕人寰的屠殺行為幾乎沒有任何反應，彷彿被殺害的只是一群低等動物，這到底是甚麼世道？是麻木不仁，還是無能為力？

聯合國人權高專辦僅僅打了幾句官腔，指這是3個月來單次最致命的襲擊之一，呼籲展開迅速和透明的調查。說了等於沒說，如何調查？調查後又能怎樣？如今連聯合國維和部隊也自身難保，聯合國近東救濟工程處更被以色列禁止活動，更別說要調查以色列的暴行。國際刑事法院早前對以色列總理內塔尼亞胡發出逮捕令，還不是淪為一紙空文！

難為美國國務院發言人米勒還在惺惺作態，形容這次轟炸是可怕結果，令人震驚。其實最不應該震驚的就是老美，以色列用來殺人的武器正是美國提供的，以色列政府兇殘冷血也正是來自美國的縱容包庇。老美愈是惺惺作態，愈顯得虛偽，愈令人惡心。過去他們還能以維護民主自由人權的名義招搖撞騙，現在還有多少人相信那一套？

有人問，以色列軍隊濫殺無辜，在加薩地帶進行種族清洗，明顯觸犯戰爭罪和反人類罪，為何大多數以色列民眾沒有一點愧疚感，反而認為這是正義之舉？答案很簡單，因為他們已被宗教神權洗了腦，認為猶太人是神選的子民，其他人都是低等民族，巴勒斯坦人更是「人形動物」，死多少人都無所謂。

實際上，巴以衝突已不是頭一回，以色列迫害殘殺巴勒斯坦人更不是第一次。長期以來以色列一直在加薩地帶實施極不人道的鐵腕政策，封鎖、圍困、鎮壓、屠殺，儼如一個露天大監獄。但猶太資本控制的西方主流媒體卻顛倒是非，將以色列這個侵略者包裝成正義和文明的守護者，將巴勒斯坦人反抗壓迫的行為抹黑成邪惡和恐怖活動。直至這輪巴以衝突爆發後，世人終於看清以色列極右政府的兇殘本性，也看清美西方的虛偽本質。目前國際社會對美以狼狽為奸也許無可奈何，但相信正義終有一天會到來，子姑待之。