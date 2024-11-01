美國為首的北約對北韓派兵支援俄羅斯大呼小叫，簡直令人莫名其妙。別說美國及北約不斷向烏克蘭提供軍火，俄方亦早就羅列證據證明北約派遣僱傭兵參戰。你做初一，卻不准別人做十五，難道俄國只能被動捱打？這是甚麼道理？

俄朝根據雙方簽訂的協議，「一方有事，代表另一方也有事」提供支援，也是合乎雙方協議內容而已，干老美底事？何況北韓軍人只是派駐到俄羅斯邊境庫爾斯克，亦即是在俄羅斯境內，並無進入烏克蘭。美國總統拜登揚言，若北韓士兵越界進入烏境，便應開火還擊，純屬廢話。北韓正好借此機會實戰練兵，南韓才是最應該喊驚。

俄羅斯總統普京則好整以暇，日前舉行戰略威懾力量實彈演習，導彈全部擊中目標，並重申「使用核武器是確保俄羅斯國家安全的極其特殊的最後措施，核力量仍是俄羅斯主權和安全的可靠保障」。普京大帝早就表明不排除使用核武，現在再來一記核威懾，就是看西方國家信還是不信戰鬥民族來真的。

信，繼續保持恐怖平衡，俄烏戰爭不至失控；不信，隨時兩敗俱傷，玉石俱焚。普京不是瘋子，但絕不會坐以待斃，西方國家人命矜貴，當然不敢輕舉妄動。不管戲子總統澤連斯基如何推銷其「勝利計劃」，如何高聲要求美國准許烏方使用遠程武器攻擊俄羅斯，美國仍然不肯開綠燈。

說到底，美國現在的頭等大事是總統選舉，俄烏戰爭只能晾在一旁。一旦特朗普回朝，這場戰爭恐怕沒戲唱。普京拉攏北韓壯聲勢，北韓則靠俄羅斯抬升身價，更傳出即將在美國大選前後發射洲際導彈示威。澤連斯基「唔上唔落」，隨時被美國拋棄。南韓總統尹錫悅硬要攙一腳惹怒金正恩，恐怕也是自討沒趣。