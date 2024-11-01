近日的香港建制中人忒是熱鬧，一位前特首帶頭開腔，質疑特區政府在現階段仍不停填海造地，忽略了實際需要，他還打比喻說，即使要煲糖水，也不必準備10斤糖，當心會造成供過於求的現象。現任特首不甘心被批評，隔空還火，強調增加土地供應的必要性，雙方一時間爭持不下。這場爭論先不管誰對誰錯，今屆政府都應珍惜敢於批評的聲音。自從2020年通過《港區國安法》之後，對港府的惡意批評固然知所收斂，但就連善意的批評也愈來愈少。以往是眾聲喧嘩，如今是萬馬齊瘖，所謂過猶不及，點檢下來，兩者都是不健康。

2020年之後，香港實際的言論自由理當沒有減少，但很多人就以怕觸犯國安法，或者怕白色恐怖為由，不願意向特區政府提出諍言，尤有甚者，有些批評意見在內地敢於向中央政府提出，在香港反倒噤口不言，那是矯枉過正，只會讓西方政客和媒體留下口實，說今日的香港，已不再有自由發言的權利。如今前特首既然願意帶頭，質疑現屆政府的房屋政策，特區班子不妨趁機會舉辦公開辯論，歡迎各界人士對目前施政提出建設性的批評。要想將香港經濟搞活，恐怕就先要將香港的政治氣氛搞活，也要將言論空間拓闊，昔日特區的生機才會重現。

至於現階段是否還應該填海造地，則可斟酌之處仍多。香港的人均居住面積，跟深圳、新加坡等地比較，仍是遠遠不如，故為長遠打算，增加土地供應，本來也是無可厚非，但近期特區政府財赤嚴重，年年入不敷支，開拓土地固然要虛耗金錢，更大的問題是，因為擔心未來供應太多，各地產商根本不敢投標買地，使庫房收入雪上加霜。這兩方面的問題該如何取得平衡，特區政府真要好好斟酌。