不論俄羅斯與北韓當局如何猶抱琵琶半遮面，北韓派兵援俄已是不爭的事實，分別是朝軍是以僱傭兵或自願形式參戰，還是打正旗號以朝鮮人民軍名義出征，以及朝軍是否只會駐守在俄國本土，還是會派遣到烏克蘭前線作戰。但不論以甚麼名義或派駐到甚麼地方，其實質分別都不大。對俄方戰力未必有太大幫助，但政治上的意味和影響則相當深遠。

首先，這是首次有外國軍隊大規模參與俄烏戰事。雖然此前已有不少外國人現身俄烏戰場，但大都是以僱傭兵或自願形式參戰，包括最少兩名據報跟隨俄軍上陣首日便陣亡的中國人，就連俄羅斯的最忠誠盟友白羅斯也沒有派兵。今次先例一開，白羅斯、伊朗，以至北約諸國也有了派軍參戰的藉口。正如美國摩根大通行政總裁戴蒙指出，第三次世界大戰其實已經開打了！

此外，這也是朝軍自70多年前的韓戰以來，首次派兵出國。北韓近年大力發展各類核武及導彈技術，看似相當嚇人，但外界評估朝軍的海陸空實質戰力其實很弱，尤其缺乏實戰經驗和外國交流，今次參戰為朝軍提供難得的實地培訓和偷師機會。

這正是南韓當局最憂慮的，擔心朝軍在取得俄方的先進軍事技術和訓練、實戰經驗後，會有更大實力和決心越過三八分界線。俄方亦可能基於道義理由或作為交換條件，在不同層面支援朝軍，對實力其實也不強的韓軍構成更大威脅。

本來南韓與俄羅斯的關係並不差，不像與日本或中國般存在種種歷史、領土或經濟貿易糾紛，兩國在2008年更將關係提升至「戰略合作夥伴」。但一場俄烏戰事改變了一切，南韓因跟隨美西方的制裁措施而與俄國交惡，今次事件勢必令兩國關係再走下坡。