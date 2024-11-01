南韓國家情報院日前指出，北韓人民軍副總參謀長金永福已率領先遣部隊奔赴俄烏戰爭前線，或具發射KN23戰術彈道導彈能力。金永福是北韓領袖金正恩的親信，外界認為他是朝軍援俄部隊的總負責人。

南韓國防部情報本部表示，俄朝關係出現演化為血盟關係的根本轉變，雙方互相提供援助，提升相互防禦力量，特別是北韓接受俄國的太空、先進軍事技術，將推進常規武器現代化進程。

俄朝均備受美國霸權長期制裁和打壓，如今走在一起，是歷史潮流的必然，根本毋須大驚小怪，雙方互助共利而已，正如毛澤東所說：「合作不能對任何一方有害，否則就不能持久，一定會破裂。不論是朋友之間、國與國之間或是政黨與政黨之間的合作，都是如此。合作一定要有利，否則誰還幹呢？」

毛澤東言簡意賅，說得再明白不過。事實上，普京和金正恩均有性格上的共通點，就是不放老美在眼內，而且兩人均是自強不息的硬漢，以行動證明。俄羅斯周二舉行核武軍演，係半個月內第二次；普京要言不煩，只表示面對地緣政治緊張和全新外部威脅，國家將維持足夠水平的核力量，但強調只在極其特殊情況下才動用核武。此外，印尼海軍周二公布，下周一至下周五將與俄羅斯海軍首度展開聯合演習。至於北韓，也沒有閒着，據南韓方面表示，北韓將試射洲際彈道導彈或進行第7次核試，時間可能在11月5日美國總統選舉日之前或之後，以凸顯其戰略武器發展。

俄朝在美國大選前後試射洲際導彈，如此贈興，兩人性格上仲唔係「最佳拍檔」？兩人均以行動說話，強人本色表露無遺，哪管美國及西方國家指指點點，俄烏戰事升級，那又如何？