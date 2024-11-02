世界視線：未來世界新發展　西方霸權鬥金磚

七國集團（G7）這個西方組織，號稱維護自由民主的價值觀，以此帶領世界走向和平繁榮，是一個兼容經濟、政治及軍事的體系。在美國帶領下，經濟方面透過世界銀行、國際貨幣基金組織及世界貿易組織，帶領全球的自由主義市場經濟發展；政治方面，G7就代表了西方集團的利益，定期作協商；此外，G7背後有軍事力量，在歐洲的是北約，在亞太有美日韓軍事聯盟、美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）、美日印澳「四方安全對話」（Quad）以及「五眼聯盟」。

過去G7國家經濟發達，美元及歐元是主要交易貨幣，世界銀行及國際貨幣基金組織對貧窮落後國家的借貸有一定的要求，無法還款更要依從兩機構的政策安排，例如抵押資源或稅收。對於背離G7利益的政府，G7更可實施經濟制裁，長期嚴厲對古巴、北韓、伊朗、委內瑞拉，以及如今對俄羅斯的制裁，都是例子。

最諷刺的是，由於中國經濟崛起，以美國為首的西方國家，違背西方自己建立的全球化自由貿易，單邊制裁中國，試圖破壞中國在全球建立的供應鏈。此外，北約等多個軍事同盟，完全不是防衞而是侵略性的組織，目的是用政治顛覆及軍事侵略，來保障甚至擴大其利益。

金磚體系的出現，就是要在西方的高息借貸、美元結算、經濟制裁、政治控制或顛覆，甚至軍事侵略的種種支配方式以外，讓非西方體系的國家，能在自由商貿、基建融資、產業經濟中找到發展空間。對西方經濟體系仍然樂觀的經濟學家，認為金磚體系充滿像中國與印度、阿聯酋及沙特與伊朗、埃塞俄比亞與埃及的不和，在未來10年都難以建立可取代美元的貿易貨幣，全世界仍然需要美國及歐洲的龐大資金、消費市場和供應鏈。在創新科技方面，美國、歐盟及日本、南韓仍然是強勁對手，凝聚的力量也可使中國獨力難支。

而今屆美國大選如果特朗普再度當選，俄烏及以巴戰爭將走向和解，到時候華府會帶領北約及亞洲夥伴，集中力量在台海及南海圍堵中國，中國這個金磚火車頭必然備受壓力，金磚體系自然會發展緩慢，而金磚體系最大的弱點，就是沒有可比擬西方國家的軍事結盟力量。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻