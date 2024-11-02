娛圈單打：脫亞入歐易　認祖歸宗難

熱爆全球Netflix韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》播完一段時間，難得戲裏戲外熱度未減。

本欄早兩日至數完被稱為「廚房宋仲基」黑湯匙帥哥「三星」係世紀渣男，話口未完，白廚69歲「韓食大師」李英淑又爆出借上億韓圜唔還錢，畢竟香港人睇開《中年好聲音》都知貴圈很亂，至少「廚房宋仲基」冇偷嗒搞上「韓食大媽」斷正吖。

咁煲完《黑白大廚》後仲有乜嘢好睇呢？剛好Netflix公布一周收視，Netflix電影《行動倒數》（Don't Move）以逾2,000萬觀看次數登上榜首，問題係眾所周知，Netflix自家製作電影，十部有十一部爛片，伏味甚濃，肯睇新上架Netflix電影被譽為「試伏器」，如果大文豪莎士比亞翻生，佢都會話To be or not to be, this is Netflix。

《行動倒數》雖然係啲老掉牙連環殺手、絕處逢生題材，IMDb評分不高，難得有網友話「還蠻好看的」、「有點小意外」，甚至話33歲女主角Kelsey Asbille好多角度神似剛冧莊金鐘獎視后嘅台灣女星許瑋甯，不妨以身試伏。

原來Kelsey Asbille父親係華人，本名Kelsey Chow，識講流利普通話，仲識繁體字添，據講周小姐後來因為唔想戲路受限制，至將姓名「脫亞入歐」。

不過最無辜係同為混血嘅許瑋甯，被人翻舊帳曾講過祖籍安徽蕪湖，被多口網民直言「明明有美國人爸爸還要硬扯自己是安徽人」，想「認祖歸宗」都唔得，真係躺着也中槍。