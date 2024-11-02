正論：治安惡化大刀會　香港污名難洗脫

老一輩市民常懷念過去香港的歲月靜好，太平山下萬家燈火，「東方之珠」的香港是世界有數的安全城市；如今，連警務處前「一哥」曾偉雄位於大埔的獨立屋同樣遇竊，都算是「老虎頭上釘蝨乸」！以前，遭爆竊的多是一些村屋或進行外牆維修、搭了棚架的舊區樓宇，如今賊人似乎胃口和膽子也愈來愈大了！

曾有議員指出，之前持刀案件多集中在新界西及油尖旺地區，而且犯案時間多在夜晚或凌晨時段，此外，受害者或曾因事與人爭執，或身上有貴重財物。然而，昨日中午12時57分，清水灣道399號壁屋監獄對開一小巴站，據報一名姓李、50歲男子等車期間，突然有一輛私家車駛至，車上跳出3名大漢，不由分說持刀襲擊事主；事主猝不及防身中多刀受傷倒地，眾漢得手後迅速返回私家車絕塵逃去，附近途人代為報案。看官，以前的土豪劣紳，光天化日強搶民女就聽得多，粵語陳片的橋段亦時有這些情節，想不到如今日光日白當街斬人，無法無天至此，你說香港還是個「安全城市」嗎？

救護車接報到場證實李姓男子左邊眼眉有一吋刀傷、右手手㬹有兩處一吋刀傷、左邊頭部有4吋刀傷、頭頂有6吋刀傷，仍然清醒，隨即將他送院治理。現場遺下大攤血漬，執法人員圍封現場調查事件，初步將案列作「傷人」，並追緝涉案人士及調查事主遇襲原因。種種迹象顯示，兇徒劈向事主多是要害，如眼眉處，尤其頭頂有6吋刀傷，可謂刀刀攞命！遇襲男子清醒送院，懲教署發言人指他現時情況穩定，總算好彩。

消息指，遇襲李男為懲教署職員，駐守壁屋監獄。中午12時許，李下班離開監獄，惟當他步行至小巴站候車時，突然一輛白色私家車驟然馳至，3名刀手從車上跳下，舉刀向李男狂劈猛斬，逞兇後登上原來的私家車，沿清水灣道往坪石方向逃走。適時，一名剛從壁屋監獄工作完畢的法援署職員目睹整個過程，他協助報案求助，李男被送到聯合醫院治療。這宗斬人事件，相信兇徒大早踩線並計好行程，熟悉李男上下班時間，伺機而動，明顯有目的而來；傷者是懲教署職員，職位敏感，他是否與人結怨？尋仇者是否受人指使？指使者是否有黑社會背景？種種疑竇有待執法人員跟進並找出真相。

香港除了是「詐騙之都」，近年治安亦急速惡化，光天化日之下動輒發生斬人事件，南亞兵團、假難民為利益廝殺，刀光劍影不在話下；去年單是恐怖兇殺案，如大埔龍尾村名媛蔡天鳳碎屍案、涉及噪音糾紛的元朗康樂路謀殺案、葵涌葵芳閣入屋劫殺案、荷里活廣場刺殺案等，提起都令人心寒。有論者指街頭斬人、黑幫仇殺、南亞刀手內訌互劈，儼然已成為香江一景！根據官方數字，2023年全港刑事罪案逾9萬宗，由於持刀斬人及暴力搶劫事件增加，有議員關注香港在「全球繁榮指數（安全與保安）」的排名，由2020年的第6名下跌至2023年的第16名，指市民對人身安全感到擔憂，「市民最擔心無差別被斬」！事實上，目前先不要奢談甚麼「由治及興」，倒不如想想如何洗脫「國際大刀會」這污名更加踏實！